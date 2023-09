Prefeito de Rio Preto da Eva é preso por porte ilegal de arma em operação da PF

Manaus (AM) – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Emergência 192, para combater crimes desvios de recursos públicos e fraude à licitação em contratos firmado pela Prefeitura do Município de Rio Preto da Eva. O prefeito Anderson Sousa (União Brasil), o cunhado do gestor e um de seus seguranças foram presos em flagrante. Anderson será ouvido pelas autoridades e liberado.

A operação foi realizada em condomínio na Zona Oeste de Manaus. De acordo com a PF, há indícios de favorecimento na contratação da empresa que forneceu medicamentos ao setor de saúde do município. A instituição atua no ramo de construção e sócios de outras empresas que concorreram no certame mantém relação com a organização vencedora da licitação.

Além disso, os documentos apresentados na licitação levantaram suspeitas sobre um acordo prévio para a empresa de construção ser beneficiada. Foram mobilizados 25 policiais federais, que cumprem 5 mandados de busca e apreensão em locais estratégicos identificados durante as investigações.

