Secretaria de Educação realiza evento de mobilização e orientação pedagógica

As provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica começam a ser aplicadas, em todo país, a partir do dia 23 de outubro

Há exatos 25 dias do início da aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023 em todo o país, nesta quinta-feira (28), a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar promoveu o evento “A um Passo do Saeb: Orientações para o Dia S”, atividade de intensificação e mobilização para a reta final antes do exame nacional.

Com palestras, estratégias e apresentações de iniciativas exitosas, o encontro reuniu, além do secretariado, diretores escolares, coordenadores distritais, regionais e pedagógicos da rede estadual de ensino.

Marcado para o próximo dia 18 de outubro, o Dia S, de Saeb, contará com ações pedagógicas específicas para os últimos momentos antes da aplicação das provas com a comunidade escolar, incluindo os responsáveis pelos estudantes. A estratégia, que acontecerá nas unidades de ensino que realizarão a prova, consiste na distribuição de roteiros norteadores com informações básicas do Saeb, que serão debatidos entre professores, pais e/ou responsáveis e estudantes neste dia.

Com a janela de aplicação prevista entre os dias 23 de outubro e 10 de novembro, o Saeb é um dos principais mecanismos da sociedade brasileira para aferir a qualidade da Educação Básica, sendo realizado a cada dois anos. As notas de cada estado do país no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), por exemplo, são calculadas a partir das médias das notas dos estudantes no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas pelo Censo Escolar. O Ideb é o principal indicador de qualidade da Educação do Brasil.

“Quando falamos em crescer no Ideb, não falamos apenas em melhorar o índice, e sim em crescer na qualidade do ensino, no aprendizado efetivo dos nossos estudantes. Temos particularidades únicas ao fazer Educação no Amazonas. Quero agradecer ao governador Wilson Lima por essa caminhada, porque não tem um projeto, programa ou decisão que não tenha o apoio dele e aos nossos profissionais da educação, que diariamente se superam para fazer o melhor”, destacou a secretária de Educação, Kuka Chaves.

O Saeb é realizado entre as turmas dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas. Em 2021, mais de 5 milhões de estudantes de todo o país realizaram as provas. Em 2023, aproximadamente, 100 mil alunos da rede estadual do Amazonas farão as provas.

Evento

A tarde de mobilização começou com uma dinâmica de apresentações de representantes das séries que realizarão o Saeb 2023. Os departamentos da Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica (Seap), da Secretaria de Educação, também apresentaram as ações pedagógicas planejadas para o Dia S e para a janela de aplicação da prova.

“Para o Dia S, a equipe da Seap preparou roteiros com orientações para os gestores, professores, estudantes e responsáveis, com as principais informações referentes ao Saeb. Esse é um esforço de todos os departamentos desta Secretaria, que quer integrar toda a comunidade escolar”, enfatizou a secretária executiva adjunta pedagógica da Secretaria de Educação, Arlete Mendonça.

Calendário intenso

Durante todo o calendário escolar 2023, a Secretaria de Educação tem desenvolvido um diálogo ativo entre a equipe pedagógica e os profissionais da educação que compõem a rede estadual de ensino. Seja com encontros formativos e compartilhamento de práticas exitosas, como o “Hora de Avaliar: Diálogos e Reflexões”, ou com a devolutiva, para todas as coordenadorias distritais, dos resultados de provas internas como a Avaliação da Aprendizagem do Amazonas (Avam).

O resultado do estreitamento dessa relação é visualizado na fase final de todo o processo, ou seja, nas escolas. As unidades de ensino têm desenvolvido, na capital e no interior, programações que possibilitam, por parte do estudante, o entendimento do Saeb, bem como o aproveitamento de iniciativas que promovem a educação de maneiras criativas.

Esse é o caso da EE Maria Amélia do Espírito Santo, zona centro-oeste de Manaus, em que a preparação para o Saeb acontece com dois simulados mensais, baseados nos descritores de Língua Portuguesa e Matemática da avaliação. Semanalmente, os 532 alunos da escola, do Ensino Médio, também recebem aulas específicas com os tópicos do Saeb, no contraturno das aulas regulares.

“A nossa preparação começou no início do ano, antes das aulas começarem. Ainda nas Jornadas Pedagógicas, o Saeb já era discutido. Depois, buscamos envolver toda a comunidade escolar, desde a merendeira até o responsável pelo aluno. Nessa reta final, intensificaremos ainda mais”, compartilhou a gestora da unidade, Elisângela Guedes.

Os esforços do Governo do Amazonas na educação têm mostrado resultados. O estado avançou nos últimos resultados do Ideb divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2022. Após subir quatro posições em comparação com a avaliação anterior, feita em 2021, o estado se tornou o 5º melhor no ranking entre os estados brasileiros, no Ensino Fundamental, e o 8º melhor no Ensino Médio.

