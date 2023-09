VÍDEO: Marido é acusado de agressão após mulher cair sozinha e casal perde guarda dos filhos

Um casal perdeu a guarda dos dois filhos após um mal-entendido. Poliana Augusta de Melo Souza, de 26 anos, estava voltando da casa de uma amiga junto com o marido, quando caiu sozinha na calçada de casa, como mostram imagens de uma câmera de segurança. Um vizinho, que passava pelo local, viu a mulher caída e suspeitou que ela havia sido agredida por Ângelo Tadeu Ferreira da Silva, de 23 anos. O homem foi preso e os filhos do casal enviados para um abrigo do Conselho Tutelar.

Um vídeo mostra o momento em que Poliana desce de um carro de aplicativo, tropeça e cai, em frente ao portão de casa, no bairro Solar do Barreiro, em Belo Horizonte. O marido aparece nas imagens com a filha, de 10 meses no colo. Ele tenta chamar a esposa, que continua caída na calçada. Na sequência, populares chegam a agredir Ângelo, acreditando que ele teria batido na esposa.

Casal perde a guarda dos filhos após mal-entendido. pic.twitter.com/cSjs8l2RA7 — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 30, 2023

O caso aconteceu no dia 3 de setembro, mas as imagens só foram obtidas pela mulher recentemente. No dia seguinte ao mal-entendido, os filhos do casal, um menino de 4 anos e uma menina de 10 meses, foram levados para um abrigo do Conselho Tutelar. Há quase um mês longe dos filhos, Poliana tenta provar a inocência do marido e luta para reaver a guarda das crianças.

“Meu marido está muito sentido porque os filhos estão lá [no abrigo] e por ser preso sem ter feito nada. Ele foi liberado depois de três dias, mas ainda vai responder por uma coisa que ele não fez. Eu só queria justiça. O juiz acatou uma coisa que não existe. Não tem nenhum sinal de maus-tratos ou abandono dos meninos. Eu só queria que ele visse o que ele está fazendo com a minha família, destruindo”, afirma Poliana.

Polícia alega que casal estava sob efeito de álcool e drogas

A mulher conta que havia bebido antes de sofrer o acidente, por isso caiu na porta de casa. “Eu e meu esposo tínhamos acabado de chegar da casa de uma amiga. Quando eu desci do carro, como eu estava embriagada, eu caí. Um vizinho chegou e interpretou que meu esposo tinha me batido”, disse.

Após a denúncia do vizinho, a Polícia Militar foi acionada. A mulher foi encaminhada para atendimento na UPA Barreiro. A filha mais nova, que estava no colo do pai no momento da confusão, foi levada imediatamente para o Conselho Tutelar.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar no local da ocorrência, os agentes encontraram Ângelo com ferimentos na cabeça e sujo de sangue. Poliana também estava bastante machucada, com ferimentos no rosto. Os dois aparentavam estar sob efeito de drogas e álcool e não respondiam aos questionamentos relacionados ao que teria causado as lesões. Poliana nega que tenha usado drogas.

A mulher conta que o filho mais velho estava na casa de uma amiga no momento da confusão. “Meu filho estava dormindo na casa da minha amiga. Eles (Conselho Tutelar) ligaram para lá às 6h da manhã e o levaram também. Minha avó e minha tia chegaram a ir até o Conselho Tutelar para pegar a guarda provisória das crianças, mas como elas não sabiam o nome completo deles, o Conselho entendeu que elas não tinham condições de ficar com as crianças”, disse Poliana.

Conselho Tutelar diz que baseou a decisão em Boletim de Ocorrência

Em nota enviada à Itatiaia, o Conselho Tutelar afirmou que “a decisão dos conselheiros teve como premissa a segurança e cuidado da criança e se baseou em informações disponíveis no Boletim de Ocorrência feito pela Política Militar”.

“Após intervenção de parentes da criança, o caso foi reavaliado e verificou-se que ela poderia retornar ao convívio familiar. O Conselho Tutelar Barreiro está acompanhando o caso, inclusive prestando apoio à família no pedido de reversão do acolhimento que, neste momento, depende de decisão judicial”, informou o Conselho Tutelar.

*Com informações do Itatiaia

Leia mais:

VÍDEO: Incêndio de grandes proporções atinge loja de bolos em Manaus

Dupla é presa após praticar onda de assaltos na Zona Leste de Manaus

Suspeito pela morte do rapper Tupac Shakur é preso após 27 anos do crime