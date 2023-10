Deslizamento de terra deixa uma vítima e quatro desaparecidos no interior do Amazonas

Acidente ocorreu no sábado (30), na margem do rio Purus na comunidade do Arumã

Um deslizamento de barranco de terra na margem do rio Purus, na comunidade do Arumã, no município de Beruri (a 173 quilômetros a sudoeste de Manaus), resultou até o momento na morte de uma pessoa e deixou outros quatro desaparecidos. O acidente ocorreu no sábado (30).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a cratera que foi abrindo enquanto o barranco deslizava. Nas imagens, é possível identificar que tinham alguns moradores próximos do barranco. Segundo informações, casas e flutuantes foram arrastados.

Segundo a Prefeitura de Beruri, os recursos necessários para oferecer todo o suporte, seja psicológico, material ou estrutural está sendo oferecido aos moradores. Além do trabalho para identificar as causas da tragédia e tomar as medidas necessárias.

O Governo do Estado do Amazonas informou que enviou equipes da Polícia, Corpo de Bombeiro, agentes do Instituto Médico Legal (IML) e da Defesa Civil estadual para levar o suporte necessário para o município.

Confira a nota completa:

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), enviou 150 cestas básicas, neste domingo (1), em apoio às famílias desabrigadas após um deslizamento de terra na comunidade Arumã, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçu Purus, no município de Beruri, a (a 173 quilômetros de Manaus).

Desde o ocorrido, na noite de sábado (30), órgãos estaduais foram deslocados à comunidade para dar o suporte necessário aos comunitários. Segundo informações preliminares da Defesa Civil do Amazonas, cerca de 200 comunitários estão desabrigados após o ocorrido. Eles estão alojados em um centro comunitário, em uma comunidade vizinha.

“A Secretaria do Meio Ambiente, gestora da RDS Piagaçu-Purus, assim que foi comunicada a respeito dessa tragédia, já começou toda uma operação para tentar ao máximo auxiliar as equipes do governo que já estão em campo, em especial da Defesa Civil. Nós estamos, desde que soubemos das primeiras informações, nos mobilizando para atenuar o máximo possível os impactos para a comunidade”, ressaltou o secretário da Sema, Eduardo Taveira.

Por meio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), a Secretaria fará, neste domingo (1º/10) a entrega de 150 cestas básicas, 100 garrafões de água de 20 litros e 180 frangos, além de 150 kits de higiene pessoal, para apoio aos desabrigados e às famílias em situação de risco.

Além da Sema, uma segunda equipe com homens do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Instituto Médico Legal (IML), além de servidores Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Fundação de Vigilância Saúde (FVS), está à caminho do município para prestar a assistência.

Leia mais:

Manaus passa por renovação da frota e ganhará mais 95 ônibus novos até fim do ano

Sine Manaus oferta 590 vagas de emprego nesta segunda-feira (02)

Deputada é sequestrada por homens armados