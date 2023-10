VÍDEO: adolescente atira e mata três pessoas dentro de shopping na Tailândia

Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas durante um tiroteio em um grande shopping de Bankgok, capital da Tailândia, nesta terça-feira (3). De acordo com informações das autoridades do país, o atirador foi preso e a situação controlada.

O suspeito seria um adolescente de 14 anos, entretanto, a idade ainda não foi confirmada pelas autoridades. De acordo com a polícia, ele teria se entregado após o fato que terminou com as três mortes e a motivação do ataque não foi revelada por ele.

O crime aconteceu próximo ao horário de pico enquanto o shopping estava movimentado: “Aconteceu em apenas alguns minutos. Vimos todas as pessoas correndo, correndo, correndo, não entendemos o que estava acontecendo”, disse uma testemunha israelita a uma agência de notícias internacional.

🔴 Autoridades confirmam pelo menos três mortos e vários feridos depois que um atirador abriu fogo em um shopping em Bangkok, capital da Tailândia. Um suspeito de 14 anos foi detido.pic.twitter.com/yQTSJIrkjU — Mundo News (@Mundo__News) October 3, 2023

