Boi Garantido lança edital de toadas para 2024

O Boi Bumbá Garantido anunciou, nesta terça-feira (3), o lançamento do edital de toadas para o álbum “Segredos da Paixão”, tema que defenderá em 2024 durante o Festival Folclórico de Parintins.

De acordo com edital, o período de inscrição vai entre 02 de outubro a 02 de novembro de 2023 e promete movimentar a cena musical, revelando novos talentos. O edital contempla toadas para todos os itens que compõe o espetáculo do bumbá.

As inscrições podem ser realizadas de forma presencial ou online, para garantir que todos os interessados tenham a chance de participar. Nos dias úteis, das 09h às 12h e das 14h às 17h, os compositores podem comparecer à diretoria social do Boi Garantido, localizada na Cidade Garantido, para protocolar seus documentos. Aqueles que preferirem o envio virtual podem utilizar o endereço eletrônico [email protected].

Para se inscrever, é necessário que os compositores apresentem todos os documentos solicitados: ficha de inscrição devidamente preenchida, cópia do documento oficial com foto, cópia do comprovante de residência, declaração de autoria e ineditismo da toada inscrita, além de declaração de responsabilidade e compromisso entre outros documentos que devem ser entregues de uma só vez. A ficha completa está disponível no edital.

“A toada é o start para tudo que será apresentado na arena, é o nosso fio condutor no espetáculo. Tenho certeza que teremos lindas toadas inscritas que vão emocionar e ajudar o Garantido a ser campeão”, destacou o presidente Fred Góes.

Cada toada classificada, terá como premiação R$ 5 mil reais e cada compositor poderá inscrever até dez toadas com três coautores. A premiação é uma forma de incentivar os participantes e valorizar o talento e a criatividade de cada um.

“O Garantido vem com uma disputa de igual para igual, nós não vamos deixar de fazer o dever de casa e quando o nosso Boi encostar na concentração, grandes coisas irão acontecer. Alí, muitos segredos que levaremos para a arena já serão revelados”, afirmou o presidente encarnado.

*Com informações da assessoria

