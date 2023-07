Alegoria do Boi Garantido desaba em cima de casa e atinge fiação elétrica em Parintins

Um módulo alegórico do Boi Bumbá Garantido caiu em cima de uma casa localizada na rua da Batucada, próximo ao Bumbódromo, em Parintins, durante a segunda-feira (10).

Por conta de um forte temporal que atingiu a ilha Tupinambarana, o módulo alegórico do bumbá vermelho e branco virou e desabou em cima de uma casa, arrastando ainda a fiação elétrica da rua.

Parte da fachada da casa ficou destruída após a retirada do módulo de cima da residência. A assessoria do Boi Garantido informou que irá arcar com os prejuízos ocasionados pelo acidente.

