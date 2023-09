Mini Caprichoso e Mini Garantido disputam neste sábado (9), em Parintins

Parintins (AM) – A versão menor da disputa entre os bois Garantido e Caprichoso ocorre, neste sábado (9), em Parintins. A 21ª edição do Festival Folclórico de Parintins em Miniatura, será realizado no Complexo Benedito Azedo, a partir das 19h.

Há três décadas, o Festival dos bois em Miniatura foi idealizado por dois grupos de crianças dos bairros Itaúna I e Djard Vieira. Hoje, esses jovens já são adultos, mas continuam apaixonados por essa festa que surgiu da impossibilidade de participarem das grandiosas apresentações dos bumbás de Parintins.

O Mini Garantido, sob o tema “Parintins: Identidade Cultural”, irá retratar a cultura dos ancestrais, destacando a importância do Boi em Miniatura e sua relação com todas as camadas sociais responsáveis pelo desenvolvimento econômico do município e da Amazônia como um todo.

Já o Mini Caprichoso, com o tema “Meu Brinquedo de Verdade”, irá mostrar como a brincadeira de quintal se transformou em um celeiro de artistas para a maior manifestação cultural do Brasil, o Festival de Parintins.

O evento será transmitido pela página oficial da Prefeitura de Parintins no Facebook.

*Com informações da assessoria

