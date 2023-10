Idam oferece mais de R$ 30,8 milhões em crédito para produtores rurais no AM

As ações de crédito intermediadas pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) totalizaram R$ 30,8 milhões, nos nove primeiros meses de 2023. Nesse período, o valor já ultrapassou o montante acumulado durante os 12 meses de 2022, que foi de R$ 30,2 milhões.

Ao todo, 1.597 projetos de crédito rural foram beneficiados por meio das ações do instituto. A iniciativa beneficiou, no estado, 1.504 famílias, que têm o setor primário como fonte de emprego e renda.

Para o diretor-presidente do Idam, Vanderlei Alvino, o desempenho registrado representa a força do setor agropecuário no Amazonas, que tem tido destaque por meio de projetos contemplados com linhas de crédito disponibilizadas por instituições, como a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

“O valor registrado entre janeiro e setembro deste ano já supera em quase R$ 600 mil o resultado total de 2022. Essa é a prova de que o Governo do Amazonas não tem medido esforços para garantir recursos que viabilizem projetos voltados ao segmento, além da geração de emprego e renda”, disse o diretor-presidente.

Afeam

Entre as principais parceiras de garantir crédito ao produtor rural amazonense está a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). Do total disponibilizado nos nove primeiros meses deste ano (R$ 30,8 milhões), R$ 29,3 milhões foram financiados pela agência, com a linha de crédito “Afeam Agro”.

Ainda em relação ao crédito disponibilizado pela agência, foram atendidos 1.504 projetos, com valor médio de R$ 15,8 mil. O valor foi aplicado em projetos voltados à infraestrutura, agropecuária, extrativismo, pesca artesanal e, principalmente, à agricultura familiar, com destaques para as culturas da mandioca e abacaxi.

Já para a linha de crédito do varejo, foram elaboradas 62 propostas, com valor médio de R$ 105,1 mil. Outros projetos elaborados foram viabilizados por meio de linhas de crédito dos programas promecanização e procalcário, nos quais foram atendidas 93 solicitações, sendo 54 propostas para o procalcário e 39 promecanização, que totalizaram R$ 1,4 milhão.

Municípios fortalecidos

Entre os municípios que mais buscaram os acessos às linhas de crédito neste ano, figuram: Parintins, com 167 propostas elaboradas, que somam R$ 3,1 milhões, Caapiranga, com 92 propostas e R$ 1,6 milhão e Autazes, com 83 propostas e R$ 1,4 milhão.

“O Idam tem intensificado os mutirões de crédito no interior do estado. Recentemente, estivemos em Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, onde, além se intermediar o acesso às linhas de crédito, reforçamos a importância do Cartão do Produtor Primário (CPP) e Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), entre outros documentos, indispensáveis para o produtor ter benefícios e conseguir recursos para colocar projetos em prática”, concluiu o diretor-presidente do Idam.

*Com informações da assessoria

