Mulheres empreendedoras participarão de ‘Talk’ em Manaus para compartilhar experiências

Manaus (AM) – Empreendedoras que já passaram ou estão estudando nos cursos de administração, ciências contábeis e design de moda, da Faculdade Santa Teresa (FST), vão compartilhar suas experiências na gestão de negócios, em evento promovido pela instituição. O Talk Alunos Empreendedores, com essa finalidade, ocorrerá no próximo dia 10 de outubro, das 9h às 11h30, no auditório da FST, na rua Acre, 200, bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Nessa edição, três mulheres apresentam a trajetória que percorreram e os desafios enfrentados para montar o próprio negócio. O evento faz parte da celebração do Dia do Empreendedor, celebrado nesta quinta-feira, 5 de outubro. Está sendo organizado pelo Núcleo de Empreendedorismo da FST, para promover a troca de experiências com os alunos.

Segundo a coordenadora do curso de Administração da FST, Joziane Mendes, a Faculdade Santa Teresa tem, no seu DNA, o estímulo ao empreendedorismo e esse evento procurar inspirar os alunos nesse sentido, além de orientá-los sobre os cuidados que devem ter na abertura e manutenção de uma empresa.

Os dados sobre empreendedorismo no Brasil são de grandes dimensões, tanto os registros positivos como os negativos. Hoje, por exemplo, a categoria de empreendedores nascentes, aqueles que sonham em ter um negócio próprio, é de 66% da população adulta, conforme a Entrepreneurship Monitor (GEM). A pesquisa também indica que 53,5 milhões de brasileiros entre 18 e 64 anos estão envolvidos em atividades empreendedoras.

No entanto, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sebrae, informam que uma a cada cinco empresas declaram falência em menos de um ano de operação. As causas de fechamento são diversas, mas estão relacionadas com falta de qualificação profissional, envolvendo desde a elaboração de um plano de negócios, estabelecimentos de metas e busca por capacitação, à desconsideração de concorrentes e falhas na divulgação do negócio.

“É nesse nicho que entramos. O Núcleo de Empreendedorismo da Faculdade Santa Teresa atua com promoção de eventos e qualificação para a formação de líderes e empreendedores”, explica a coordenadora do curso de Administração da FST, Joziane Mendes.

Sobre o evento, ela reforça que questões importantes serão colocadas pelos palestrantes convidados, dentre eles, a atenção que deve ser dada à formação profissional para a melhoria da gestão empresarial e como os cursos de graduação têm auxiliado na melhoria da oferta de produtos e serviços que chegam ao mercado.

O evento tem como convidadas Ana Karine Maduro, egressa do curso de Ciências Contábeis e está à frente da Comemore, empresa especializada em presentes em caixas cartonadas com balões e temas como café da manhã, doces, flores, bebidas e outros; Juliana Araújo, acadêmica do curso de Administração, empresária da Inside Publicidade, com expertise em posicionamento de marcas e imagem na mídia digital; e Jerusa Tavares, acadêmica do curso de Design de Moda, da Golden Scrubs, especializada em confecção de jalecos e moda festa sob medida.

