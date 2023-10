Manaus (AM) – A nova fase da operação ‘Draga Zero’, deflagrada nesta quinta-feira (5), pela Polícia Federal (PF), com participação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Marinha do Brasil, realizou novas ações para combater a extração ouro ilegal no Amazonas.

De acordo com a PF, a operação teve início no final de agosto e perdurou por doze dias, destruindo cerca de 302 balsas espalhadas nos trechos do Rio Madeira.

Nesta quinta-feira, nove dragas foram destruídas nas proximidades da Ponte Jornalista Phelippe Daou. Ainda segundo o órgão, as dragas de garimpo estavam operando no Rio Negro, na divisa entre Manaus e o município de Iranduba. Também foram encontradas pepitas de ouro e jóias, que foram apreendidas e encaminhadas à perícia.

As investigações e investidas da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e órgãos parceiros contra os delitos ambientais continuam, com especial atenção à identificação das lideranças e demais integrantes da associação criminosa, bem como à sua completa descapitalização, inclusive para reparação dos danos impostos à sociedade.

A Polícia Federal fará uma coletiva de imprensa na sexta-feira (6), às 10h, na sede da Superintendência da PF, que fica localizada Avenida Domingos Jorge Velho, 40, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, para dar mais detalhes da operação.

No último mês, a operação se concentrou na região sul do Amazonas, nas cidades de Autazes, Borba, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã e Manicoré. Na oportunidade, os agentes usaram imagens de satélite para identificar os locais com maior concentração de balsas usadas pelos garimpeiros.

