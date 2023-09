Operação destrói 72 dragas e causa prejuízo de R$ 126 milhões ao garimpo ilegal no AM

A Operação Poraquê, comandada pelo Comando Militar da Amazônia (CMA), destruiu 72 dragas no Amazonas, avaliadas em mais de R$ 126 milhões. Todos esses equipamentos estavam envolvidos em atividades de mineração ilegal, prejudicando gravemente o meio ambiente e as comunidades indígenas e ribeirinhas.

As ações são baseadas em dados de inteligência, fornecidos pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) e pelo 4º Batalhão de Inteligência Militar (BIM). Além disso, a operação mobiliza 3 helicópteros, mais de 50 embarcações militares e cerca de 300 militares do exército brasileiro e agentes.

Os agentes percorreram aproximadamente 11 mil quilômetros. Desde o dia 20 de agosto, a operação tem como objetivo preservar mais de 180 hectares de floresta, evitando a contaminação das águas e destruindo 77 mil litros de óleo diesel.

O balanço das ações operacionais inclui apreensões de drogas, ouro, dinheiro em espécie e a destruição de 167 dragas, totalizando um prejuízo superior a R$ 388 milhões em crimes ambientais.

*Com informações da assessoria

