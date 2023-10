Produtora de Manaus assina com cantora Karen Beatryz 

Manaus (AM) – A empresa Batucada Produções assina com a cantora Karen Beatryz. De origem humilde, da cidade de Lábrea, no interior do Amazonas, a jovem cantora vem conquistando o Amazonas com sua voz potente e talento musical.

Conforme o diretor da Batucada Produções, Neto Batucada, agora a empresa irá fazer a produção artística da cantora, que consiste em produção de shows, mídia social, plataformas de streaming e identidade visual e musical de Karen Beatryz.

“Vamos fazer todo o tratamento de mídia social e de plataforma streaming, criar a identidade visual e musical dela para a gente começar a distribuir ela da melhor forma”, disse Neto Batucada.

Trajetória musical de Karen Beatryz

Aos 13 anos, Karen foi convidada para participar de uma disputa de vozes em sua cidade. Ela ganhou a competição e passou a integrar uma banda local. Um ano depois, decidiu seguir carreira solo.

Karen já se apresentou em diversas cidades do Brasil e vem ganhando cada vez mais fãs. Ela promete trazer projetos musicais de diversos estilos, mas sempre com a sua marca registrada: a voz forte e marcante.

A cantora, que tem apenas 20 anos, já se diz pronta para conquistar o mundo.

“Estou muito feliz com o que estou vivendo. Quero levar minha música para todo o Brasil e para o mundo”, diz Karen.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Beruri, Wilson Lima planeja audiência pública para definir rumo de famílias afetadas

VÍDEO: carro capota e despenca de rodovia no Pará

Adolescente de 16 anos desaparece no bairro Novo Aleixo