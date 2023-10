Mostra científica e cultural para popularizar e democratizar o conhecimento em CT&I em Manaus

Evento faz parte do Programa POP CT&I da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas

Manaus (AM) – Promover a popularização e democratização do conhecimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) através das manifestações artísticas é a meta do evento “Experiências e vivências: II Mostra Científica e Cultural, da Escola Estadual Ângelo Ramazzotti, realizada em Manaus. O evento ocorre nos dias 10 e 11 de outubro, e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) – via Programa de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (POP CT&I) – Edital 004/2023.

A coordenadora do encontro e professora da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a mestra em Química Larissa Tereza dos Santos Reis, destaca que o evento tem como objetivo promover a popularização das ciências através das manifestações artísticas, difundindo, por meio de palestras e atividades, as experiências e vivências de profissionais que fazem parte do universo científico e artístico.

Além disso, a ação também incentiva o protagonismo feminino nas ciências, oportuniza a reflexão crítica acerca das relações entre ciência, educação e divulgação científica por meio das apresentações de trabalhos, assim como, se propõe capacitar os participantes para a compreensão e uso de novos referenciais na fronteira entre os campos das artes e ciência, conforme pontuou a coordenadora, enfatizando a importância do apoio da Fapeam na realização do evento.

“A Fapeam desempenha um papel fundamental como instituição de fomento ao apoiar este evento, promovendo o acesso dos estudantes à ciência e à cultura, estimulando o interesse e a curiosidade, além de contribuir para a formação de uma sociedade mais informada e engajada no desenvolvimento científico e cultural”, destacou Larissa Reis.

Programação

Conforme programação da Mostra, paralelamente às apresentações artísticas, serão realizadas atividades que contemplem a temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) de 2023, com ciclo de palestras, entre as quais a temática “Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil”, que buscará destacar as contribuições científicas nas últimas duas décadas do país.

Outra palestra abordará a temática “200 anos de Mulheres nas Ciências”, buscando incentivar o protagonismo feminino nas ciências, através do compartilhamento de experiências de grandes mulheres que contribuíram nas últimas duas décadas da história e no desenvolvimento científico e artístico da sociedade brasileira.

Também será realizada uma oficina de Grafite intitulada “Arte com Ciência”, realizada por um profissional do meio artístico que aborde a difusão da ciência por meio da arte grafite.

“Pretendemos com essa atividade capacitar os participantes para a compreensão e uso de novos referenciais na fronteira entre os campos das artes e ciência. Será também produzido um mural-grafite com o objetivo de unir arte, ciência e interatividade com a comunidade escolar, com a participação de um artista convidado”, completou Larissa Reis.

Durante os dois dias, serão realizadas as apresentações dos trabalhos inscritos na II Mostra Científica e Cultural da Escola Estadual Ângelo Ramazzotti, que ocorrerão em todo espaço da instituição preponente, na modalidade palestras, exposições, salas temática e oficinas, além de apresentações de banners. A atividade tem como objetivo proporcionar espaço para divulgação dos resultados obtidos pelos projetos científicos desenvolvidos tanto na escola preponente como também das demais escolas da rede pública de Manaus, para estimular a livre divulgação, circulação e apropriação do conhecimento científico que conectem manifestações artístico-culturais e conceitos científicos.

A ação contará com a participação de instituições e projetos que desenvolvam pesquisa, ensino e extensão, para ocupar esses espaços e proporcionar ao público participante a valorização de ações que comuniquem a ciência e despertem práticas interdisciplinares, multidisciplinares ou transdisciplinares.

“Com isso, buscamos estimular a geração de conteúdos e o compartilhamento de experiências de divulgação e popularização da ciência, como ferramentas efetivas para o alcance da melhoria de vida da população”, observou a coordenadora.

Inscrição

Poderão se inscrever nas atividades, alunos e responsáveis da escola estadual Ângelo Ramazzotti, além de professores e alunos de demais escolas que queiram apresentar em formato de banner resultados de projetos desenvolvidos na educação básica.

As inscrições começam no dia 4 de outubro e vão até o dia 9 de outubro pelo link disponibilizado no Instagram da escola @eeangeloramazzotti

Sobre o POP CT&I

Incentivar e apoiar a realização de eventos de Popularização da Ciência, nas modalidades presencial, virtual ou híbrida, prioritariamente no interior do Amazonas, por meio do financiamento da produção e distribuição de materiais educativos para democratizar a produção do conhecimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), fortalecer a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia/2023 e a própria Política Pública de CT&I do Amazonas.

