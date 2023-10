Programação cultural especial antecipa Dia das Crianças em Manaus

Manaus (AM) – A programação infantil dá o tom dos eventos que o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, preparou para oferecer ao público de Manaus durante o fim de semana que precede o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. Há, entretanto, programação para todas as idades.

Hoje e amanhã (06 e 07), o musical infantil “Pluft, Plaft, Zuum”, promovido pelo Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, faz sua grande estreia. Dedicado aos espectadores mirins, o espetáculo gratuito será apresentado no Teatro Amazonas, com duas sessões, às 18h e às 20h, nos dois dias.

Livremente inspirado na obra de Maria Clara Machado, “Pluft, Plaft, Zuum” faz uma viagem imaginária pelo mundo circense, com os atores fazendo acrobacias, números de mágica e outros números circenses, brincando com a ludicidade numa concepção de fábula e magia. O espetáculo contará com tradução em Libras e audiodescrição, no dia 6, na sessão das 20h, e no dia 7, nas duas sessões, às 18h e 20h.

Também na programação pelo Dia das Crianças, a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) preparou um repertório especial para apresentar nesta sexta-feira (06), no Teatro Gebes Medeiros, às 19h. Intitulado “Infantil”, o concerto traz temas de filmes e desenhos famosos, além de temas de jogos infantis.

Na manhã de sábado (07), a programação voltada aos pequenos é um passeio no AmazonBus, das 8h às 12h, levando o público infantil pelo centro histórico de Manaus. Todas as vagas já foram preenchidas e as inscrições estão encerradas. Vale lembrar que os espaços visitados estarão abertos à visitação, mesmo para quem não está entre os passageiros do AmazonBus.

O tour sai do Largo de São Sebastião e passa por espaços como a Biblioteca Pública, o Palácio Rio Negro e a Usina Chaminé, com destino final ao Centro Cultural Povos da Amazônia, onde acontecerá uma visita guiada pelo espaço.

Ainda no sábado, às 16h, o hall do Teatro Amazonas se abre às crianças com uma programação de contação de histórias com bonecos intitulada “Luzeiros, cultura e arte”. Comandada pela artista Malu Finança, a contação de histórias com bonecos segue com um momento recreativo na área externa do teatro.

Festival de Teatro da Amazônia

O Teatro da Instalação será o palco da estreia do Festival de Teatro da Amazônia (FTA), amanhã (07/10), às 19h, com o espetáculo “No me toquen ese valse”, do Grupo Cultural Yuyachkani, do Peru, um dos convidados desta 17ª edição. A companhia de teatro tem 50 anos de atividade ininterrupta do fazer teatral na América Latina.

No domingo (08), às 10h, o FTA segue no Teatro Amazonas com o início da Mostra não competitiva Ednelza Sahdo com o espetáculo “Vida Seca”, da Cia Manipuladora de Formas ETC e Tal (SC).

Também pela Mostra Ednelza Sahdo, no domingo, às 19h, vai ser apresentado, ainda no Teatro Amazonas, “Hamlet Cancelado”, de Vinícius Piedade (SP). Ainda no domingo tem a abertura da Mostra Jurupari, às 17h, no Largo de São Sebastião, com o espetáculo “O Bode Quer”, de Evan Teixeira (CE).

Mania de Ler

No domingo (08), o programa Mania de Ler recebe a visita ilustre da escritora Adriana Barbosa, que vai realizar atividades de contação de histórias com fábulas amazônicas. A atividade literária acontece das 17h às 19h30, no Largo de São Sebastião, onde estará instalada a biblioteca volante Aníbal Beça.

O programa Mania de Ler é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A cada edição traz diversas atividades para o público infantil, como contação de histórias, oficinas de libras e brincadeiras lúdicas. Neste mês conta, ainda, com uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças: uma edição no dia 12 de outubro com a brincadeira de “caça ao tesouro literária”.

*com informações da assessoria

