VÍDEO: turistas desesperados invadem aeroporto de Tel Aviv para fugir de bombardeios

Israel foi bombardeada por cerca de 2.200 foguetes na manhã deste sábado (7). O ataque surpresa foi coordenado pelo grupo militante palestino Hamas. Até o momento, cerca de 40 pessoas morreram e 779 ficaram feridas.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (FDI), o ataque partiu da Faixa de Gaza. O comandante militar do Hamas, Muhammad Al-Deif, divulgou uma mensagem gravada anunciando a operação “Tempestade Al-Aqsa”, onde diz que o grupo militante palestino “alvejou as posições inimigas, aeroportos e posições militares [de Israel]” com milhares de foguetes.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o desespero de turistas correndo para o aeroporto de Tel Aviv na tentativa de fugir do país.

Veja:

AGORA: Pessoas desesperadas no aeroporto de Tel Aviv tentando fugir da guerra.pic.twitter.com/jkIVT19SN5 — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 7, 2023 Turistas desesperados tentam sair do país

Leia mais:

Brasil convocará reunião do Conselho de Segurança da ONU após ataque a Israel

Até o momento, não há vítimas brasileiras em Israel, afirma Itamaraty

