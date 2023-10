Manaus (AM) – Um galpão de paletes pegou fogo durante a tarde deste domingo (8), na avenida Solimões, na comunidade Jardim Mauá, bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

Um vídeo postado nas redes sociais mostrou a altura que o fogo chegou. Os moradores entraram em desespero ao ver a fumaça tomando conta da via.

Alguns deles tiveram que sair de suas casas por conta do perigo do incêndio. Um popular contou que ouviu apenas os estalos, pegou os documentos e seus animais de estimação, deixando sua residência com medo do muro da galpão desabar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e dois caminhões-pipas estiveram no local para tentar controlar as chamas. A Amazonas Energia também foi acionada para desligar o fornecimento de energia elétrica na região. Não há informações sobre vítimas.

Ao Em Tempo, o Corpo de Bombeiros disse quatro viaturas estão atendendo a ocorrência neste momento e que não há feridos,

