Projeto Semeando Sorrisos distribui brinquedos para crianças carentes do Amazonas

Projeto envolve alunos do ensino médio de escola estadual

O Projeto Semeando Sorrisos nasceu da ideia de doar brinquedos para crianças carentes de uma comunidade carente distante de Manaus, situada no km 39 da estrada que dá acesso ao município de Autazes, chamada Açupuranga.

O objetivo inicial era transformar provável lixo em brinquedos, e com isso, levar alegria para as crianças e despertar a solidariedade para os envolvidos no projeto.

No primeiro ano da formação da ideia foram confeccionados 300 brinquedos a partir de material reciclado (garrafas pets pequenas, tampas de garrafas pets, tampas de amaciantes de roupa).

Desde 2012, a Escola Estadual Antônio Nunez Jimenez participa do Projeto Semeando Sorrisos – nome dado pelos formandos de 2012-, que agora capta recursos financeiros para comprar brinquedos e pagar à logística de entrega destes no interior.

Visando ainda a formação social dos educandos, o projeto envolve os alunos do ensino médio da escola.

A formação social dos estudantes é o objetivo maior deste projeto, pois valores são inseridos ao participarem de todas as etapas do plano. Com isso, anseia-se que o mesmo observe a realidade em que está inserido e torne-se um cidadão colaborativo, participativo e atuante; despertando para a solidariedade e respeito ao próximo.

‘’Se temos que esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade.” Cora coralina

