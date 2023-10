Gandhicats promove festa de halloween no pré-feriado

Manaus (AM) – O Halloween está chegando e para comemorar a data a companhia de dança Gandhicats inicia a temporada das bruxas com a ‘2ª Noite das Gatinhas – edição Halloween’. A festa será nesta quarta-feira (11), véspera de feriado a partir das 21h na Casa Luppi, localizada na rua Ferreira Pena, no centro da capital. Os ingressos podem ser adquiridos via shotgun.

A festa promete ser perfeita para quem ama dançar e performar com os maiores hits. E para comandar, todo o line up é todo feminino! As DJs são: Melka, LLLuanninha, Bibous, Rafa Militão e as Carois.

O fundador do gandhicats lembra que esta é a segunda edição da festa, mas edição especial de Halloween.

“A Festa de Halloween Noite das Gatinhas é uma festa para se jogar na pista de dança a noite toda. Pensado e organizando pelo Gandhicats, a festa promete performance e muita dança! O evento tem objetivo de arrecadar fundos para as produções da Cia Gandhicats” explica.

“O Gandhicats tem se destacado na cidade através das performances e apresentações. Então pensei: por que não juntar todo mundo que gosta de dançar em uma festa que o objetivo seja se jogar na pista de dança? Foi assim que surgiu a noite das gatinhas”, disse.

Então, vista sua fantasia ou seu look preto, que seja o mais confortável possível para você dançar muito. Vamos juntos mergulhar na magia que o Gandhicats preparou!

*Com informações da assessoria

