Mãe e padrasto espancam criança após deixar irmão cair

Um menino de 7 anos foi espancado pela mãe e pelo padrasto após deixar o irmão, de 5 anos, cair dentro de van escolar. O casal chegou a ser levado para a delegacia. No entanto, foram liberados após pagar fiança. O caso aconteceu em Santo Antônio da Barra, no sudoeste de Goiânia.

As agressões aconteceram na última segunda-feira (9). O menino ficou com diversos ferimentos.

Veja o vídeo:

Denúncia da escola

As agressões foram denunciadas ao Conselho Tutelar pela escola da criança depois que ela chegou na unidade com vários ferimentos pelo corpo. O menino contou que a mãe ficou muito nervosa após o motorista da van escolar contar que ele estava muito agitado no ônibus e deixou o irmão cair.

Conforme o relato do pequeno, a mãe teria pegado uma vara e batido nele; enquanto o padrasto dava tapas na cabeça. E esta não foi a primeira vez que ele apanhou. O Conselho Tutelar levou a criança para um hospital, onde ela fez o exame de corpo de delito.

Após a denúncia, a mãe e o padrasto foram levados para a delegacia de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. A mãe foi presa em flagrante por lesão corporal dolosa no âmbito doméstico, mas pagou a fiança e foi liberada.

Apesar da criança ter contado que o padrasto dava tapas na cabeça dele, o homem foi ouvido e liberado. De acordo com o Conselho Tutelar de Santo Antônio da Barra, os dois filhos do casal estão com um tio e aguardam decisão da justiça sobre a guarda deles.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Israel divulga fotos de corpos de bebês queimados nos ataques do Hamas

Idoso de 66 anos abandonado pela família é resgatado no interior do Amazonas

Manaus adia maratona internacional por conta da crise causada por fumaça