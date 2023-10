Feira da Qualidade 2023 contará com estandes, mostra das concorrentes ao PQA 2023 e palestras

Programação contará com a participação de dezenas de empresas e apresentações com temas que incluem liderança, tecnologia, qualidade e consciência ambiental

Manaus (AM) – A segunda edição da Feira do Programa Qualidade Amazonas ocorrerá na próxima semana. A programação deste ano é vasta e diversificada, incluindo palestras com personalidades nacionais, uma mostra das 56 empresas que concorrem ao Prêmio Qualidade Amazonas (Prêmio PQA) 2023 e estandes das organizações presentes.

Iniciativa é da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), por meio do Departamento de Assistência à Média e Pequena Indústria (Dampi), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – Seção Amazonas (Sebrae-AM). O evento será de 17 a 20 de outubro, no Studio 5, na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Um dos destaques da feira deste ano é a “Mostra de Gestão e Melhorias”, que será realizada na plenária do salão de eventos do espaço, sempre entre 8h e 18h. Será a oportunidade de o público conhecer de perto o trabalho, os projetos e os aprendizados das concorrentes ao Prêmio PQA 2023, bem como de as empresas mostrarem suas melhores práticas de gestão da qualidade, em busca do primeiro lugar.

“Elas terão em média 25 minutos para a exposição. É o momento em que as equipes terão a sua última avaliação, para que a gente determine os vencedores do prêmio. É aberto ao público, gratuitamente. Pedimos às equipes que levem suas torcidas e que fiquem bem à vontade. Porque esse já foi um evento feito em auditório e as pessoas queriam se empolgar mais, mas não podiam tomar água, levar balões, ou ter confetes. Esse espaço é destinado a isso e as empresas também estarão a gosto para fazer suas torcidas”, explicou a gestora do Dampi/Fieam e organizadora do evento, Erlen Montefusco.

A feira com os 36 expositores entre estandes é áreas de startup e estará aberta à visitação do público no pavilhão do Studio 5, no mesmo período. No 17 dia, o horário de funcionamento será de 15h às 20h.

Já, a partir do dia 18 e até o dia 20, os visitantes poderão conferir os espaços das organizações participantes do PQA, que incluem empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) e estabelecimentos de serviços e órgãos públicos, sempre entre 10h e 20h.

A programação reserva muitas outras apresentações. Os quatro dias do evento contam ainda com 12 palestras gratuitas, por meio do “PQA Talks”, realizado no estande do PQA, em horários diversos.

As palestras magnas serão apresentadas entre 18 e 20 de outubro, a partir das 20h. Serão abordados temas como liderança, estratégia, investimentos e o futuro da tecnologia, com os palestrantes Carol Paiffer, Ronaldo Lemos e Cristiano Zanetta – o “Batman do Brasil”. O passaporte para os três dias custa R$ 150 e pode ser adquirido pelo site Ingresso Mix: https://www.ingressomix.com/comprar/295/PALESTRA_DA_QUALIDADE_-_18,_19_E_20_OUT.

“A proposta do evento é fomentar a aproximação da indústria com o micro, pequeno e médio empresário. Isso, além de propiciar novos negócios, e dar a esses pequenos produtores uma oportunidade de ter contato com o setor. A gente também quer incentivar a participação dos estudantes, para que eles conheçam dentro da realidade tudo aquilo que aprendem na faculdade. Dessa forma, a gente vê como isso funciona no dia a dia de uma grande indústria”, finalizou Erlen Montefusco.

O PQA tem como finalidade disponibilizar metodologias e ferramentas para a melhoria da qualidade de produtos e processos do PIM e, posteriormente, de organizações públicas e privadas de todos os segmentos. O prêmio, com a mesma sigla como nome, é concedido desde 1994.

Organizações patrocinadoras e com estandes na feira

A lista de organizações que participam como patrocinadores e expositores da feira é ampla e diversa. Inclui indústrias de portes e segmentos como: Moto Honda, Yamaha, Visteon, Formel D, I-Sheng, Magistral, EPS Global e Agrocon.

As empresas privadas de serviços são Logic Pro, Physio Vida, Gira a Bússola, Prossegur, Doin, O Cafeeiro, a agência publicitária The White, Primazia Grupo GI9, Ana Moura, Fundação Dom Cabral e Saúde Atende – que vai fará a área protegida com serviços de urgência e emergência.

O próprio anfitrião da Feira, o Studio 5, também estará presente com seu estande. O setor público também comparecerá por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendimento e Inovação (Semtepi), cooperativa Sicredi, Hospital Delphina Aziz, Exército e Sebrae-AM.

A lista se completa com a Equipe Leviatã – grupo da Escola Superior de Tecnologia da Universidade Estadual do Amazonas (Est/UEA), que criou a primeira embarcação universitária movida totalmente à energia solar da história do Amazonas.

Palestras magnas e “PQA Talks”

Realizadas no período noturno, na mesma plenária onde ocorrem as apresentações matutinas da Mostra, as palestras magnas serão abertas no dia 18, por Cristiano Zanetta, o “Batman do Brasil”, que é empresário, filantropo. No dia 19, será a vez de Carol Paiffer, administradora e CEO da Atom – a maior empresa de traders da América Latina.

O ciclo se encerra no dia 20, com a apresentação de Ronaldo Lemos, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, professor de direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e especialista em temas de tecnologia, inovação e futuro.

Já as palestras diurnas e gratuitas do ‘PQA Talks’ abordarão temas como inteligência artificial, projetos industriais para a ZFM, clusterização industrial, Pensamento A3, gestão de riscos, desenvolvimento de softwares, e impulsionamento de vendas na era digital, entre outros. A programação completa pode ser acessada em https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7117547012073431040

Organizações presentes

Ao menos 56 organizações de capital privado e setor público, de tamanhos variados e atuantes em segmentos diversos, concorrem pelo PQA 2023. Considerando a ordem alfabética, o rol inclui Am tech Soluções, Agrocon, Ball do Brasil, BMW, Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) e Copag.

Em seguida, estão as fabricantes de eletroeletrônicos Climazon, Daikin, Electrolux, Elsys e Flextronics, Harman, HDL, Hitachi.

Outros participantes são a Genis Equipamento de Ginástica, Personal Clinic, Hospital Delphina Aziz, Instituto de Pesquisas Eldorado, Inventius Power, I-Sheng, Kawasaki, La Comércio Varejista de Vestuário, Manaus Ambiental, Mondial Eletrodomésticos, Moto Honda, Musashi, Oftalnorte Ótica, Habanero Mexixa Taqueria, Semp, Grupo GI9, Siano Consultoria Contábil, Sonalux, Tecnoserv, Tutiplast, Videolar, Visteon, Waku Sese Indústria, Teixeirão Autopeças e Yamaha.

