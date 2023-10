Campus Party Amazônia deve receber 100 mil pessoas em Manaus

Manaus (AM) – Com apoio do Governo do Estado, a Campus Party Amazônia começou nesta quarta-feira (11). A abertura do evento, considerado o maior festival sobre tecnologia e empreendedorismo, ocorreu no Studio 5 Centro de Convenções, Zona Centro-Sul de Manaus. A expectativa é receber cerca de 100 mil pessoas e 368 palestrantes nos cinco dias de evento, que termina no próximo domingo (15).

Para conquistar o público amazonense, arena de games, exposição de trabalhos científicos, competições gastronômicas, entre outras atrações, foram colocadas dentro do local. No primeiro dia, a atração principal ficou por conta do vocalista de uma das bandas heavy metal mais influentes do mundo, Bruce Dickinson, que tem experiência no ramo do empreendedorismo.

O secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, destacou o papel da secretaria como fundamental para fomentar projetos tecnológicos no evento, aproximando ainda mais o público de ideias inovadoras que rodam o mundo.

“O governo do Wilson Lima apoia, ajuda, patrocina o fornece tudo o que for possível para o evento Campus Party Amazônia, realizado pela primeira vez aqui em Manaus. A Sedecti tem a responsabilidade de cuidar das áreas de ciência, tecnologia e inovação, que são o foco do evento”, ressaltou o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa.

Guilherme Gutierre, de 21 anos, liderou uma caravana vinda de Roraima para Manaus. Empolgado, o estudante de Análise de Desenvolvimento e Sistemas contou sobre a expectativa para a primeira Campus Party.

“Está sendo uma experiência muito interessante. Estou com o objetivo de conhecer muitas pessoas e de assistir às palestras, que são do meu interesse”, disse o estudante, Guilherme Gutierre.

Já a Iane Victória, de 21 anos, veio de Nova Olinda do Norte e enfrentou uma viagem de 14 horas para chegar até o evento. Junto com ela, veio o namorado, e os dois vão ficar na área de camping do local.

“É um evento que eu venho aguardando desde 2020, mas por conta da pandemia não foi possível vir. Agora, eu estou aqui e estou muito feliz de prestigiar esse evento, que antes só acompanhava pela internet”, ressaltou a jovem, Iane Victória.

*Com informações da assessoria

