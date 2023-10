Feira da FAS realiza edição especial em homenagem às crianças em Manaus

Manaus (AM) – Uma programação cultural em homenagem ao Dia das Crianças é a proposta da Feira da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) neste domingo, 15 de outubro, das 8h às 19h. A edição especial terá teatro infantil, brincadeiras lúdicas, shows com grandes vozes regionais e outros atrativos gratuitos.

Tradicionalmente conhecido como “Feira da FAS”, o evento será na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez – Zona Centro-Sul de Manaus.

A programação começa às 9h, no Espaço Kids, onde a artista Mel Angeoles diverte as crianças com pintura facial e brincadeiras lúdicas. Também haverá uma peça de teatro em alusão ao conto “O Livro Mágico”, a partir das 11h30. A Feira terá ainda brinquedos como pula-pula e bolhas gigantes de sabão, do projeto “Bolhas da Amazônia”.

Para animar o público no horário do almoço, às 12h30, a dupla regional Ana Carla e Jonny apresentará seus melhores hits com voz e violão. Já às 16h é a vez da cantora Lucinha Cabral mostrar a essência amazônida em sua sonoridade inconfundível. Quem fecha a programação musical é a banda Official 80, resgatando o melhor do rock pop.

“Queremos que seja inesquecível para nossas crianças, mas reforçamos que a Feira da FAS é um evento para todas as idades que podem festejar este dia especial conosco. Teremos uma programação cultural incrível e o conforto que um domingo em família merece”, destaca a coordenadora da Feira da FAS, Cristine Rescarolli.

No local, mais de 70 empreendedores de economia verde e sustentável oferecerão seus produtos, como óleos essenciais, medicina indígena, artigos de beleza e roupas de brechó. Para quem procura os melhores sabores, o Espaço Gastronômico oferece várias opções de café da manhã, lanches e almoço com pratos regionais.

Para o conforto dos visitantes, a Feira da FAS ainda dispõe da política Pet Friendly, que permite a entrada de animais de estimação. Mais informações sobre a Feira da FAS são encontradas no Instagram: @fasamazonia.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda.

A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

