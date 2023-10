FesPIM 2023: Programação da maior Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus

Manaus (AM) – Após o sucesso da primeira feira, a segunda edição da FesPIM promete apresentar as novidades em tecnologia, criatividade e inovações sustentáveis das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM). O evento reunirá expositores e palestrantes a fim de consolidar propósitos da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Nos três dias de evento, o público poderá conferir de perto as atividades e práticas ambientais aplicadas no PIM. As exposições e palestras destacarão a importância do modelo ZFM para todo o país, com foco no desenvolvimento econômico e biotecnológico aliados à utilização de recursos naturais de maneira sustentável.

Promovido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e com produção da Ekco Produções e Eventos, a feira contará com mais de 40 estandes de empresas consolidadas no Polo Industrial de Manaus em uma área de aproximadamente 5 mil metros quadrados, que atuarão na promoção dos produtos e inovações tecnológicas encontradas na região, além de apresentar a relação entre a Zona Franca de Manaus, modelo de desenvolvimento econômico regional, em vigor há 56 anos, e sua relação direta com a preservação do maior bioma do Brasil, a floresta Amazônica.

No evento será possível adquirir produtos do Polo Industrial de Manaus, com isenção de impostos, e conferir palestras com grandes nomes do universo científico e empresarial, voltadas para a preservação da Amazônia. Os palestrantes irão interagir com o público, esclarecendo dúvidas e ouvindo sugestões, gerando uma verdadeira troca de conhecimento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA FESPIM 2023:

Dia 7 de novembro – terça-feira

19h – Solenidade de Abertura

Dia 8 de novembro – Quarta-feira

13h30 – 13h40 Filme com curta apresentação sobre o tema (Suframa)

13h40 – 14h A Zona Franca de Manaus como instrumento de propagação do

desenvolvimento econômico e conservação ambiental da Amazônia.

Moderador: João Bosco Saraiva (Superintendente da Suframa)

14h – 15h Zona Franca de Manaus: Um modelo de classe mundial de proteção da

Amazônia

Moderador: Alexandre Rivas (Presidente do Instituto Piatam)

Debatedores: Etienne Kechichian (Economista-Sênior do Banco Mundial), José Alberto da Costa Machado (Conselheiro estratégico da Tero Carbon), Nélson Azevedo (vice-presidente da FIEAM) e Valdenei Rodrigues (CEO da TecToy)

15h – 15h30 Interação com a plateia (Perguntas e respostas)

15h40 – 16h40 Amazônia e a Bioeconomia

Moderador: Sérgio Gonçalves (Professor do Departamento de Ciências Florestais da UFAM)

Debatedores: Alfredo K. Oyama Homma (Pesquisador da Embrapa – PA), Ricardo Ludke (Diretor da Br Arbo Gestão Florestal S/A) e Elias Moraes (Presidente do Centro de Bionegócios da Amazônia – CBA)

16h40 – 17h15 Interação com a plateia (Perguntas e respostas)

Dia 9 de novembro – Quinta-feira

14h – 15h ZFM 2073, quais são as estratégias?

Moderador: Manoel Paiva (Vice-presidente do Instituto Piatam)

Debatedores: Jorge Campos (Professor Titular da UFAM) e José Jorge do Nascimento Junior (Presidente da Eletros)

15h – 15h30 Interação com a plateia (Perguntas e respostas)

15h40 – 16h40 Ciência, pesquisa e desenvolvimento na Amazônia

Moderador: Carlos Freitas (Professor Titular da UFAM)

Debatedores: Antônio Mesquita (Professor doutor da Universidade do Estado do Amazonas/ UEA), Samy Lima Assi (Gerente técnico sênior do Sidia) e Marcio Ramos de Oliveira (Coordenador do Programa de Capacitação Tecnológica e Competitividade do CNPq)

16h40 – 17h15 Interação com a plateia (Perguntas e respostas)

17h30 Solenidade de encerramento

*Com informações da assessoria

