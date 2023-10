Aleam abre inscrições para o Prêmio Nestor Nascimento

Manaus (AM) — A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Escola do Legislativo “Senador José Lindoso”, anuncia a abertura das inscrições para o Prêmio Nestor Nascimento, uma homenagem marcante em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro.

O Prêmio Nestor Nascimento é um tributo àqueles que têm se destacado na promoção da igualdade racial, reconhecendo os esforços notáveis na busca por um Brasil mais inclusivo e equitativo, cujas inscrições estarão oficialmente abertas a partir desta segunda-feira (16) e seguem até a próxima sexta-feira (20).

A Comissão Avaliadora será composta por pessoas reconhecidamente atuantes nas Políticas Afirmativas de Igualdade Racial, e será coordenada pelo Diretor da Escola do Legislativo, Jander Lasmar.

Os premiados serão escolhidos nas seguintes categorias: Preservação da fé nas religiões de Matriz Africana e combate à intolerância religiosa; Feminismo negro; Respeito, visibilidade, resgate histórico e luta contra o racismo; Promoção de atividades afro-culturais e educativas; Fomentar o protagonismo negro; Produção acadêmica, produção literária e estudos sobre a presença negra no Amazonas, e Promoção à saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e a discriminação nas instituições e serviços do Sistema Único da Saúde (SUS).

De acordo com a Coordenadora do Programa Educando pelo Amazonas, Jacy Braga, a intenção da Assembleia Legislativa ao criar o prêmio foi de dar visibilidade ao fato de que 52% da população do Amazonas é composta por pretos e pardos, além de destacar a grande figura de Nestor Nascimento.

“Queremos dar visibilidade a outras pessoas que seguem a luta que foi do Nestor Nascimento. O Prêmio marca o início das comemorações dos 140 anos da abolição da escravatura e dos 18 anos de fundação da Escola do Legislativo, no dia 29 de novembro”, explicou.

As inscrições serão recebidas pelo e-mail [email protected]. No assunto deverá constar “Inscrição para o Prêmio Nestor Nascimento” e no corpo deverá constar o nome completo do(a) candidato(a), com seu currículo e breve histórico de sua trajetória relacionada à categoria que pretenda concorrer.

Nestor José Soeiro do Nascimento (11 de dezembro de 1947 – 31 de maio de 2003), foi advogado, jornalista e reconhecida liderança do movimento negro em Manaus. Fundador do Movimento Alma Negra (MOAN), também fundou a Associação de Moradores e Amigos da Praça 14 de Janeiro e a Escola de Samba Vitória Régia, região da cidade onde viveu toda sua vida com sua família e onde existe o Quilombo do Santo Benedito, sendo bisneto de Maria Severa Monteiro do Nascimento, uma das matriarcas da família maranhense que fundou o quilombo.

