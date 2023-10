Brasil defende invencibilidade de 21 anos diante do Uruguai

O Brasil enfrenta o Uruguai nesta terça-feira (17), às 21 horas, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em campo, os comandados de Fernando Diniz vão defender uma invencibilidade de 21 anos diante dos rivais sul-americanos.

A última derrota do Brasil para o Uruguai ocorreu no dia 1º de julho de 2001, em jogo pelas Eliminatórias, disputado no país vizinho. Na oportunidade, os anfitriões venceram por 1 a 0, com gol de Federico Magallanes.

Desde então foram 12 partidas disputadas, com cinco empates e sete vitórias brasileiras. As equipes se enfrentaram por Eliminatórias, Copa América, Copa das Confederações e amistosos. O Brasil soma quatro vitórias consecutivas.

A última vez que Brasil e Uruguai se enfrentaram foi no dia 14 de outubro de 2021, também pelas Eliminatórias, mas para o Mundial de 2022. Na oportunidade, em partida realizada na Arena da Amazônia, os brasileiros venceram por 4 a 1 com gols de Raphinha (2), Neymar e Gabigol — Luis Suárez descontou para os uruguaios.

Com o empate diante da Venezuela em 1 a 1, em Cuiabá, na última quinta-feira (12), a Seleção Brasileira caiu para o segundo lugar do classificatório com sete pontos, e viu a Argentina assumir a liderança da competição com nove pontos e 100% de aproveitamento. Os uruguaios estão na quarta posição com quatro pontos somados.

Veja a sequência invicta do Brasil contra o Uruguai

Brasil 3 x 3 Uruguai – 18/11/2003 – 4ª rodada Eliminatórias 2006

Brasil 1 (5) x (3) 1 Uruguai – 21/7/2004 – Semifinal Copa América 2004

Uruguai 1 x 1 Brasil – 30/3/2005 – 13ª rodada das Eliminatórias 2006

Uruguai 2 (4) x (5) 2 Brasil – 10/7/2007 – Semifinal Copa América 2007

Brasil 2 x 1 Uruguai – 21/11/2007 – 4ª rodada Eliminatórias 2010

Uruguai 0 x 4 Brasil – 6/6/2009 – 13ª rodada Eliminatórias 2010

Brasil 2 x 1 Uruguai – 26/6/2013 – Semifinal Copa das Confedarações 2013

Brasil 2 x 2 Uruguai – 25/3/2016 – 5ª rodada das Eliminatórias 2018

Uruguai 1 x 4 Brasil – 23/3/2017 – 13ª rodada das Eliminatórias 2018

Brasil 1 x 0 Uruguai – 16/11/2018 – Amistoso Internacional

Uruguai 0 x 2 Brasil – 17/11/2020 – 4ª rodada das Eliminatórias 2022

Brasil 4 x 1 Uruguai – 14/10/2021 – 12ª rodada das Eliminatórias 2022

*Com informações da CNN Brasil

