Especialistas debatem futuro da economia e empreendedorismo durante evento em Manaus

Manaus (AM) – Novos caminhos para a economia e o empreendedorismo no Amazonas são os temas da “Semana Acadêmica de Economia”, que ocorre nesta quarta-feira (4) e quinta-feira (5), a partir das 18h30, no auditório Vânia Pimentel da Universidade Nilton Lins, na Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento promovido pela instituição, um dos mais importantes do setor no Estado, é voltado para alunos dos cursos de economia, administração e contabilidade, pesquisadores, empreendedores, consultores e todas as pessoas interessadas no tema. As inscrições estão abertas e disponíveis no site http://cursosextensao.niltonlins.br:8081/.

Conforme os organizadores, o objetivo é produzir impactos profissionais nos estudantes e economistas que atuam no cenário local, a partir de novas abordagens que integrem o conhecimento acadêmico, com a realidade do mercado amazonense atual.

Programação

Na abertura do evento, na quarta-feira (4), o primeiro palestrante é o CEO do Grupo Bemol, Denis Minev, que irá abordar o tema “Investimentos em Empreendedorismo – Um Estudo de Caso Bemol”.

Também no primeiro dia da Semana de Economia, o presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-AM), Marcus Evangelista, irá abordar a “Captação de Recursos para Projetos”.

Na quinta-feira (5), será a vez das palestras “Economia Industrial e Economia Circular”, com o economista Salomão Neves e “A Importância do Conselho de Classe na Vida do Profissional de Economia”, com o representante do Corecon, Márcio Paixão.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Impacto Amazônia: Manaus recebe lançamento de movimento da ONU pela floresta em pé

Capacitação gratuita para o mercado de trabalho abre 3 mil vagas no Amazonas

Empreendedores já se preparam para comemorar o Dia da Criança em Manaus