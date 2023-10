Brasileiras exploradas sexualmente na Espanha são liberadas pela polícia

Cinco brasileiras foram libertadas após serem vítimas de exploração sexual na Espanha. Seis pessoas foram presas suspeitas de participarem da rede de prostituição e exploração sexual.

As mulheres foram libertadas em Almoradí, a cerca de 440 quilômetros de Madri. A operação foi realizada pela Polícia Nacional espanhola e pela Polícia Federal do Brasil, que divulgaram as informações na última quarta-feira (18).

Elas foram para o país europeu com a promessa de que trabalhariam como faxineiras e profissionais de limpeza, de acordo com a polícia espanhola. Mas, ao chegar à Espanha, foram obrigadas a se prostituir para pagar a dívida que teriam criado ao viajarem.

As vítimas eram monitoradas 24 horas por dia por um circuito de câmeras de segurança, segundo a polícia espanhola. Elas não podiam recusar clientes e tinham que pagar, além da dívida, por aluguel, comida e água.

O esquema de prostituição ainda se aproveitaria das crenças das vítimas. De acordo com a Polícia Nacional, a organização responsável pelo esquema abusou das crenças para “através de rituais, altares e oferendas, conseguirem lealdade”. Não foram fornecidos mais detalhes sobre este ponto.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Ao menos 21 jornalistas foram mortos durante Guerra de Israel

Por unanimidade, TSE rejeita ações contra Lula e Alckmin

Número de palestinos mortos em Gaza chega a 3.785, informa ministério