Embu-Guaçu (SP) – Uma professora da Escola Estadual Professor Donizetti Aparecido Leite, no bairro Cipó, em Embu-Guaçu, São Paulo, foi agredida por um aluno e sua mãe dentro do ambiente escolar, durante a terça-feira (17).

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a mulher, com blusa vermelha, entra no pátio da escola, acompanhada pelo filho, com boné e blusa azul e branca. Ela procura pela professora, que aparece em seguida, saindo de uma sala.

As duas mulheres discutem por alguns segundos, até que a professora vira as costas para a mãe e sai andando. Então, a mulher vai atrás e puxa a professora pelo capuz da blusa. Em seguida, começa a desferir socos na vítima.

Alguns alunos que assistem à cena se aproximam para separá-las, mas as duas mulheres caem ao chão. Neste momento, o adolescente que estava junto com a mãe dá chutes na professora, que continua caída, tentando se desvencilhar da mãe. Uma mulher o afasta.

VÍDEO: professora é agredida por mãe de aluno dentro de escola pública pic.twitter.com/f13fvneA20 — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 20, 2023

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e injúria na Delegacia de Embu-Guaçu. “A vítima foi orientada quanto ao prazo para representação criminal”, disse a pasta.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) afirmou que repudia toda forma de violência dentro ou fora do ambiente escolar. “A unidade está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.”

A secretaria ainda informou que, na próxima semana, uma equipe do Programa de Melhoria de Convivência e Proteção Escola (Conviva) estará na escola, junto com um profissional do programa Psicólogos nas Escolas, “para acolhimento dos servidores e definição de estratégias para enfrentamento de situações de má convivência no ambiente escolar”.

*Com informações do Metrópoles

