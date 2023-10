‘Dia D do Outubro Rosa’ oferta serviços de saúde ao público feminino na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Com o objetivo de sensibilizar as mulheres sobre as formas de prevenção, tratamento e fatores de risco para o câncer de mama e para o câncer do colo do útero, a Prefeitura de Manaus reforçou a oferta de serviços e ações de Educação em Saúde, na Zona Norte da capital, neste sábado, (21), com a mobilização de três Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e da Unidade Móvel de Saúde da Mulher, que atua nas regiões de vazios assistenciais à saúde daquela zona geográfica da capital.

A ação “Dia D do Outubro Rosa” mobilizou as equipes da clínica de saúde da família Carmen Nicolau, localizada no bairro Lago Azul, as UBSs Áugias Gadelha, no bairro Cidade Nova, e Sálvio Belota, no Santa Etelvina, e também a Unidade Móvel de Saúde da Mulher, instalada no conjunto Manauara, também no Santa Etelvina, encerrando a programação de intensificação realizada, nos três sábados do mês de outubro, pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A técnica da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher, Vera Hoshiba, explicou que o “Dia D” foi planejado com o objetivo de ampliar ainda mais o acesso ao público feminino, que durante a semana dispõe de pouco tempo para fazer atendimentos e exames de saúde, mas a campanha se estende até o fim do mês de outubro nas unidades da Semsa.

“A programação de intensificação, realizada nesses três últimos sábados, se encerra hoje, mas o ‘Outubro Rosa’ continua nas unidades de saúde, com a coleta dos preventivos do câncer do colo do útero, mamografia, quando necessário, e outros serviços. Ressaltamos às mulheres a importância de, além de realizar, buscar os resultados dos exames, para que haja um acompanhamento para o caso de alguma alteração, essa paciente recebe o atendimento e as orientações necessárias”, alertou Vera.

Além da intensificação da oferta de exames clínicos de mamas, as usuárias tiveram acesso a consultas médicas e de enfermagem, consultas de pré-natal, exame clínico das mamas, mamografias, que nas unidades convencionais foram solicitadas via Sisreg, ultrassonografia, orientações sobre planejamento reprodutivo, vacinação, dentre outros serviços.

A aposentada Mimma Novelino, que buscou atendimento na Unidade Móvel de Saúde da Mulher, apontou que a praticidade foi um dos aspectos positivos.

“Cheguei aqui, apresentei meus documentos, não enfrentei fila, e fiz meus exames. Tudo rápido e prático. Agora, estou feliz e com a minha consciência tranquila. Essas unidades são muito boas, porque resolvem essa dificuldade que a gente tem de ir nas UBSs”, resumiu.

A responsável técnica pela Unidade Móvel de Saúde da Mulher que percorre a zona Norte, Dara Luiza de Oliveira, salientou que, embora o “Outubro Rosa” seja um reforço às mulheres sobre a importância do autocuidado, toda a sociedade precisa se envolver com a saúde feminina.

“O Outubro Rosa é o período em que alertamos, sensibilizamos e reforçamos que as mulheres precisam se cuidar. Mas, essa missão acontece o ano inteiro. As mulheres costumam priorizar o cuidado com os filhos, companheiros, com os pais, mas costumam não olhar para si. Elas precisam criar um espaço, um tempo para se cuidar. E nós, profissionais de saúde, estamos sempre lembrando disso e prestando um atendimento humanizado. O autocuidado é uma grande prova de amor próprio”, alertou.

