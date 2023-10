De metalúrgico a presidente do Brasil, Lula completa 78 anos nesta sexta-feira (27)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está completando 78 anos nesta sexta-feira (27), em seu terceiro mandato como presidente do Brasil, Lula está mais flexível nesta gestão, sendo o 2º chefe de governo mais velho do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo.

Lula iniciou sua trajetória profissional como metalúrgico, tornou-se sindicalista e líder de greves de trabalhadores, por fim, atuou na fundação do PT, sendo uma das figuras mais importantes da redemocratização do Brasil, foi presidente do Brasil pela primeira vez entre 2003 e 2007 se reelegendo ficando no poder até 2011.

Lula nasceu em Caetés, no agreste pernambucano, em 1945. Mudou-se São Paulo com a família ainda na infância, onde fundou o Partido dos Trabalhadores, o PT e ascendeu em sua carreira política. O então metalúrgico se casou pela primeira vez em 1969 com Maria de Lourdes da Silva, ficando viúvo em 1971, a mulher morreu junto com o filho no parto por negligência médica.

Em 1974, Lula se casou com Marisa Letícia e adotou Marco, filho de Marisa como seu filho, o matrimônio durou mais de 30 anos até a morte de Marisa em 2017 em decorrência de um câncer. Lula e Marisa tiveram 3 filhos.

Atualmente Lula está em seu terceiro casamento, a primeira-dama do país é Rosângela Lula da Silva, socióloga brasileira filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Aos 78 anos, Lula tem 5 filhos, 4 netos e uma bisneta, sendo um dos principais líderes políticos do mundo.

Lula reunido com sua família comemorando o Reveillón do ano passado. Foto: Reprodução

*Com informações do site Brasil Escola

