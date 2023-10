Deslizamento de terra derruba parte de igreja no interior do Amazonas

Iranduba (AM) – Um deslizamento de terra atingiu a comunidade Jandira, na zona rural de Iranduba, no interior do Amazonas, durante a sexta-feira (27).

Segundo os moradores da região, além de danificar a estrutura de uma igreja, o deslizamento também comprometeu a estrada que liga a zona rural ao município.

Não houve registro de feridos, apenas perda de danos materiais.

Deslizamentos de terra no Amazonas

O fenômeno das “terras caídas” tem se tornado recorrente nos municípios do Amazonas neste período de seca. No último dia 16, um deslizamento de terra provocou pânico entre os moradores no município de Manicoré. A queda de terra foi registrado em parte do porto de Manicoré, afetado ainda uma rua na orla da cidade.

Por conta do risco, a Defesa Civil Municipal, com o apoio do Corpo de Bombeiros, retiraram famílias das áreas que podem ter novos deslizamentos. Essas famílias foram encaminhadas para uma escola no município.

No dia 11 de outubro, houve queda da parte de um barranco, em Manacapuru, no porto conhecido como Terra Preta. Um homem, numa embarcação, se jogou no rio por conta do deslizamento, mas se afogou e o cadáver da vítima foi encontrado um dia depois.

Já no dia 30 de setembro, um deslizamento de barranco de terra na margem do rio Purus, na comunidade do Arumã, no município de Beruri, resultou na morte de uma pessoa e deixou desaparecidos.

O último caso registrado aconteceu na última segunda-feira (23), onde quatro casas foram arrastadas por um deslizamento de terra na comunidade São Francisco Xavier, no lago das Piranhas, em Barreirinha. Segundo testemunhas, algumas famílias estavam dentro de suas casas quando o barranco começou a ceder, mas todos conseguiram sair a tempo, antes do deslizamento de terra. Não houve vítimas fatais, apenas danos materiais.

