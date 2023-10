Riscos de deslizamentos são registrados após forte chuva em Manaus

Equipes do órgão estão nas ruas fazendo atendimento; veja as ocorrências

A Central 199, da Defesa Civil do Município de Manaus registrou oito ocorrências em razão da forte chuva iniciada pela manhã desta quarta-feira (18). Equipes do órgão estão nas ruas fazendo atendimento.

Até as 12h45, foram formalizadas oito ocorrências no total, sendo seis por risco de deslizamento, uma por risco de tombamento e uma de rachadura.

De acordo com a Coordenação Operacional do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), imagens de satélite e do radar meteorológico de Manaus identificaram áreas de instabilidade na zona Leste da capital, com chuvas de intensidade moderada a forte em diversos pontos da cidade, com possibilidade de trovoadas e rajadas de vento.

A Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA) da Sepdec ressaltou que o tempo nublado deve permanecer durante toda a tarde, com chuvas intermitentes.

RECOMENDAÇÕES:

Siga sua rotina, mas fique atento;

Acompanhe a previsão do tempo e suas atualizações;

Mantenha-se informado por intermédio dos meios de comunicação e canais oficiais da prefeitura.

Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

