Investimento na Guarda Municipal e aproxima David Almeida e Braga

Manaus (AM) – A aproximação do prefeito David Almeida (Avante) com o senador Eduardo Braga (MDB), rendeu mais um benefício para a atual gestão. Por meio de uma emenda parlamentar, no valor de R$10 milhões, a Guarda Municipal recebeu o beneficio de reestruturação e modernização.

O senador Eduardo Braga, ainda não se recuperou do acidente que sofreu há cerca de dois meses, complicações do machucado impediram que ele participasse de uma solenidade ao lado do prefeito David Almeida (Avante) na manhã desta segunda-feira (30), em Manaus.

A aproximação de David Almeida e Eduarda Braga, analisada pelo cientista político Helso Ribeiro, é uma base forte para o chefe do municipal nas próximas eleições do 2024.

“Costumo dizer que as pessoas podem amar ou odiar o senador Eduardo Braga, isso pra mim é secundário, é indiscutível que ele é uma das lideranças nacionais, por diversas vezes ele foi escolhido uma das cabeças do Congresso Nacional. Então acredito que para o prefeito David Almeida é alguém interessante, porque pode trazer principalmente verba de emendas, de ministérios, isso aí eu acho que é uma grande ajuda”, afirmou Helso Ribeiro.

“É interessante que ele (Braga) tenha também um aliado local, acho que o próprio Eduardo Braga está apostando nesse aliado o David Almeida, pelo menos nesse momento. Assim como para o David Almeida também é interessante ter o apoio de Eduardo Braga”, completou.

O senador, mesmo com dificuldades, participou no inicio do mês de setembro, da inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf). Na semana passada, Braga apareceu, pela primeira vez, desde que se acidentou, andando sem o apoio de bengala e cadeira de rodas.

No evento desta segunda-feira, Jesus, que é secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), defendeu a gestão Almeida, que tem sofrido críticas por políticos locais.

“O prefeito David Almeida tem sido vítima de ataques que tentam transformar aquilo que é um grande trabalho e, na minha visão e na do MDB, é um dos maiores mandatos de prefeito dos últimos tempos. Tem sido [o prefeito] colocado na condição de que não tem entregado aquilo que a população espera. Só que, quando a gente olha para os nossos números de aceitação, não há como ficar de pé essa mentira”, afirmou o secretário da prefeitura.

David disse que com os novos equipamentos comprados com os recursos, os guardas municipais irão atuar em parceria com a Polícia Militar (PM), com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), fazendo blitz, fazendo seguranças nos terminais de ônibus, nas grandes feiras e nos demais locais de grande aglomeração de pessoas.

“Os recursos vão adquirir mais 22 viaturas, que vão somar com as 15 viaturas que nós já temos hoje. Vamos comprar submetralhadoras, vamos comprar pistolas de bala de borracha, vamos comprar uniformes da Guarda Municipal, escopeta calibre 12, armamento pesado, que nenhum guarda municipal vai ser humilhado como foi naquela época que estavam tocando fogo na cidade. Quatro guardas municipais olhando vagabundo tocando fogo na cidade e ninguém podia fazer nada”, disse David.

Leia mais:

Raiff Matos apresenta PL para fechar escolas e punir professores que ensine linguagem neutra

PIM fatura mais de R$ 115 bilhões nos oito primeiros meses de 2023

Wilson Lima e ministro Paulo Teixeira assinam acordo para ampliar regularização fundiária