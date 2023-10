Polícia busca informações de duas pessoas que desapareceram em datas distintas no Amazonas

As informações podem ser repassadas pelos números (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, ou pelo 181, da SSP-AM

Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) busca informações sobre o paradeiro de Ana Cristina Cardoso Nogueira, 21, que desapareceu no dia 13 de setembro, após sair do município de Manaquiri, e de Altair Garcia Reis, 71, visto pela última vez em 28 de outubro, na rua Armando Fontes, bairro Compensa, na zona oeste da capital.

A delegada Catarina Torres, titular da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), destaca que o apoio da população por meio do compartilhamento da imagem de pessoas desaparecidas, principalmente pelas redes sociais, é primordial para localizá-las e trazê-las ao convívio familiar.

Em casos de desaparecimentos, não é preciso esperar 24 horas para registrar a ocorrência. É necessário procurar qualquer delegacia e informar o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas, bem como uma foto atualizada.

Colaboração

A PC-AM solicita a quem saiba a localização dos desaparecidos, que as informações sejam repassadas por meio do número 92 3667-771, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

