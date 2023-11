Duas crianças abandonadas em apartamento são resgatadas pela polícia em Manaus

Manaus (AM) – Duas crianças abandonadas em apartamento sem água e comida foram resgatadas, na quarta-feira (1º), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A ação foi realizada pela Policia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para atender uma ocorrência de abandono de incapaz, em uma estância, localizada na rua Amoroso Lima. Já no endereço, os militares entraram em contato com o proprietário do lugar, que confirmou que as crianças ficavam sozinhas sem água e comida.

A mãe não foi encontrada e as crianças foram encaminhadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde receberam os cuidados do Conselho Tutelar.

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Casal do crime’ é preso com motocicleta roubada em Manaus

Mulher é suspeita de matar homem a facadas no Dia dos Finados em Parintins

Idoso condenado a mais de 18 anos de prisão por estuprar filha adotiva é preso em Manaus