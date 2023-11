Idoso condenado a mais de 18 anos de prisão por estuprar filha adotiva é preso em Manaus

Manaus – Um idoso condenado a 18 anos de prisão por ter estuprado a filha dele de criação, quando ela tinha 10 anos, no ano de 2006. A prisão do homem ocorreu na terça-feira (31), em uma padaria do bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), a vítima morava com a avó e com o homem por quem ela tinha consideração paterna. No entanto, o agressor passou a observar a menina enquanto ela tomava banho e a estuprou em diversas ocasiões.

“A vítima passou a apresentar sintomas de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), a partir daí, ao realizar exames, foi descoberto que ela vinha sendo abusada pelo infrator. Após isso, um Boletim de Ocorrência (BO) contra ele foi registrado”, informou a delegada Joyce Coelho, titular da Depca.

Ainda de acordo com a autoridade policial, geralmente esses fatos se dão em ocasiões em que há algum tipo de abuso de confiança por parte dos autores, porque geralmente são pessoas conhecidas, como pai, padrasto, irmão, tio ou vizinho, que se aproveitam de momentos em que ficam a sós com a vítima.

“Na época do crime, o homem tinha 54 anos, ele teve a sentença condenatória decretada em 2020, e encontrava-se foragido até ontem, quando recebemos denúncias anônimas informando seu paradeiro. De imediato, nos deslocamos até o endereço e cumprimos a ordem judicial condenatória”, concluiu Joyce Coelho.

O homem foi condenado a 18 anos e 11 meses de prisão e vai cumprir a pena inicialmente em regime fechado.

Leia também:

VÍDEO: brigadista despenca de estrutura de palco ao tentar apagar incêndio na ‘Pump Black’ em Manaus

Enviado ao Congresso Projeto de Lei para retomar cobrança do DPVAT

Policial reage a assalto em ônibus e mata suposto ladrão em Manaus