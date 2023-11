Manaus (AM) – A Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do secretário Marcos Apolo Muniz, assinou, na tarde desta segunda-feira (6), um Acordo de Cooperação Técnica para captação de recursos a serem destinados às ações de conservação e revitalização da Cadeia Pública Desembargador Vidal Pessoa e do Palacete 5 de Setembro, juntamente com a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (APPA).

De acordo com o secretário Marcos Apolo, o projeto é considerado de médio prazo, já que não há uma data exata para a sua conclusão.

“É importante ressaltar que não há comprometimento financeiro do Estado neste momento, somente, caso haja a captação disso junto a algumas entidades que solicitem eventualmente a contrapartida do Estado. Aí sim, o Estado fará aquilo que lhe cabe. É um processo que inicia agora, levará alguns meses, talvez anos, mas que precisa ser começado, senão a gente não sai do ponto que estamos hoje”, disse o secretário.

Ainda segundo o secretário, a proposta é revitalizar esses locais e entregá-los para a população como um espaço de incentivo à cultura.

“A gente vem falando de utilizar esse espaço como, na verdade, uma referência cultural. Ela já tem sido pleiteada por algumas instituições que veem nela a possibilidade de ocupação, inclusive, com utilidade social, isso tudo está sendo percebido. Nosso objetivo agora é fazer a restauração do patrimônio. A secretaria tem um plano de ocupação com uma estrutura voltada a economia criativa, um espaço que possa oferecer programações culturais, mas isso a gente vai trabalhar lá na frente”, complementou Muniz.

O termo de cooperação entre as partes, direciona os esforços para captação de recursos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a outros eventuais patrocinadores. A iniciativa reforça o princípio legal de incentivo à cultura do Amazonas, revitalizando patrimônios históricos, fomentando projetos culturais, gerando emprego e renda.

“A empresa identificou alguns possíveis caminhos, como o BNDES, que já vem fazendo esse trabalho em alguns estados. Vamos tentar nos qualificar com essa instituição para ter acesso a recursos, além de emendas parlamentares, a partir de projetos no mesmo formato que foram exitosos em outros estados e muito editais que estão abertos no país”, reafirmou o secretário.

A captação de recursos ocorrerá através do plano estratégico “Horizontes de Captação”, que é um documento que traz vários caminhos, dentre recursos públicos, privados, fundos de empresas de investimento direto, internacionais, a partir de um contexto histórico e econômico dentro da localidade.

O projeto tem previsão de 4 anos de execução e terá um investimento inicial de R$ 50 milhões.

