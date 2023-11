Parque dos Bilhares é reinaugurado em Manaus

Solenidade ocorreu no anfiteatro do espaço com a presença do prefeito David Almeida

Manaus (AM) – A primeira etapa do Parque Municipal Ponte dos Bilhares, localizada na zona Centro-Sul de Manaus, foi reinaugurada nesta terça-feira (7). A revitalização, realizada pela gestão do prefeito David Almeida (Avante), foi responsável por reformas na estrutura do espaço.

A questão de segurança também foi pensada para assegurar o bem-estar dos frequentadores, a partir da instalação de um sistema de câmeras com reconhecimento facial.

“Teremos a presença de câmeras de segurança, a guarda armada e também a guarda municipal, isso dará a sensação de segurança para a população”, afirma David Almeida, em coletiva.

O esporte também foi foco da reinauguração, os espaços da pista de skate, playground e academia ao ar livre foram reformadas e receberam serviços de pintura.

A solenidade de reinauguração foi realizada no anfiteatro do parque, contando com a participação do secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), Antônio Ademir Stroski, e políticos da base eleitoral do prefeito.

Na oportunidade, o prefeito afirmou que, após uma década abandonado, a reinauguração do Parque Municipal Ponte dos Bilhares preza pelo cuidado com o meio ambiente e busca proporcionar um espaço seguro para a população.

Leia mais:

Prefeito David Almeida recebe medalha ‘Amigo da Marinha’

Prefeitura de Manaus inaugura primeira etapa do parque Amazonino Mendes

David Almeida segue à frente de concorrentes para Prefeitura, aponta pesquisa