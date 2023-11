Com a apreensão, as Forças de Segurança causaram danos de R$ 803 mil ao crime

Três passageiros de uma lancha, dentre eles uma mulher, que tinham como destino as cidades de Tefé e Manaus, forma presos com 53 quilos de drogas, no interior do Amazonas. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de combate ao tráfico de entorpecentes, na manhã desta quinta-feira (9), no porto de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus).

A apreensão foi efetuada, por volta das 6h30, por policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMb), coordenados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), durante abordagem à lancha expresso “Lima Abreu”.

Durante a fiscalização, as equipes encontraram dentro das malas e mochilas dos três passageiros, os pacotes dos entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 50 pacotes de maconha skunk, que totalizaram 53,5 quilos de entorpecente. À polícia, os suspeitos informaram que parte da droga seria entregue nas cidades de Tefé e Manaus.

Com a apreensão, a polícia calculou ter causado danos de R$ 803.400,00 ao crime. O trio foi preso em flagrante e encaminhado a 59ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Japurá, onde foram apresentados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

