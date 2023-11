Mais de 830 kg de drogas são apreendidos em micro-ônibus no interior do AM

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), apreendeu, na noite de quarta-feira (8), 836 quilos de entorpecentes, no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. A carga de drogas foi avaliada em aproximadamente R$ 18 milhões.

Por volta das 20h, a equipe recebeu denúncia anônima relatando que um micro-ônibus, com diversos tabletes de drogas, estaria embarcando em uma balsa, no Porto de Camanaus, com destino a Manaus.

Já no local, os policiais militares encontraram 661 tabletes de entorpecentes, sendo 580 de maconha e 81 de pasta base de cocaína.

O caso foi conduzido à 9ª Delegacia Regional de Polícia Civil, de São Gabriel da Cachoeira.‌

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria.

