Sobrinho de Anderson Silva é preso após ser flagrado dirigindo carro roubado

O sobrinho do ex-lutador Anderson Silva, identificado como João Victor da Silva Cândido, de 24 anos, foi preso na tarde de sexta-feira (10), em Santo André, no ABC paulista. Ele foi flagrado dirigindo um carro com queixa de roubo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma equipe foi informada sobre um veículo de cor prateado indo em direção a Santo André. O carro foi abordado e o condutor identificado como o filho da irmã do ex-lutador.

Com ele, nada de ilícito foi encontrado. Mas, ao realizar a revista do veículo, os agentes constataram que o carro havia sido roubado de uma casa no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, na última semana.

Ainda segundo a polícia, o suspeito afirmou que havia sido pago para conduzir o veículo de Jabaquara, bairro da zona sul da capital, até Cidade Tiradentes, na zona leste da cidade.

O dono do carro, um homem de 68 anos, informou que seu veículo havia sido roubado no dia 03 de novembro por três homens, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ainda de acordo com a vítima, os criminosos também roubaram de sua residência computadores, televisores e telefones celulares. Ele não reconheceu João Victor como autor do roubo.

O caso foi registrado como receptação, localização/apreensão e entrega de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e está sendo investigado no 2º DP de Santo André.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de João Victor da Silva Cândido. O espaço segue aberto para manifestações. O ex-lutador Anderson Silva não se pronunciou sobre o assunto.

*Com informações do Metrópoles

