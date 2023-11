Defensoria mobiliza comunidade e realiza limpeza de igarapé na Zona Norte de Manaus

Primeira ação do projeto “Consumidor Consciente” foi realizada neste sábado (11), no Novo Aleixo

Manaus (AM) – Garrafas pet, copos descartáveis e sacolas plásticas foram os principais tipos de resíduos retirados, neste de sábado (11), das margens do igarapé do Mindu, na alameda Alphaville, no Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, durante a primeira ação do projeto “Consumidor Consciente”. Coordenado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), a proposta foi promover a conscientização ambiental junto à comunidade.

Os defensores públicos Christiano Pinheiro e Eduardo Dias, coordenadores do projeto, afirmaram que a adesão foi satisfatória e que o objetivo foi alcançado. Servidores públicos, empresas privadas e a comunidade participaram voluntariamente da iniciativa, realizando a limpeza em um trecho das duas margens do igarapé, considerado um dos principais cursos d’água da capital.

“Com a seca, a gente observou que muito lixo vem ficando acumulado nas margens dos igarapés e pensamos em algo que pudéssemos fazer para mitigar os efeitos do descarte incorreto desses resíduos. Por isso, encabeçamos essa mobilização para despertar a consciência do consumidor em relação à práticas amistosas que podem mudar ambiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, disse o defensor Christiano Pinheiro.

Foto: Evandro Seixas-DPE/AM

A líder comunitária Mira Quintino elogiou a iniciativa da Defensoria. “Ficamos felizes com o contato da Defensoria porque, quando chove, essa região alaga e boa parte disso é consequência do lixo jogado no igarapé. E conscientizar os moradores é importante para evitar que esse tipo de problema continue acontecendo”.

De acordo com o defensor Eduardo Dias, outras ações do “Consumidor Consciente” já estão sendo planejadas. Nesta primeira edição, a iniciativa contou com o apoio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além das empresas J.G Embalagens, Alliance Française Manaus e Santa Cláudia, que doaram materiais e equipamentos para a realização do projeto.

“Hoje mobilizamos os servidores da Defensoria, órgãos públicos e a comunidade porque sabemos que, como cidadãos, é importante não só conscientizar a população, mas também agir. Essa é a nossa contribuição para o meio ambiente e para a saúde”, comentou ele.

Todo material retirado do entorno do igarapé foi encaminhado para o aterro sanitário municipal, para o descarte correto de produtos sólidos.

Foto: Evandro Seixas-DPE/AM

Sobre a Defensoria

A DPE-AM é uma instituição cuja função é oferecer, de forma integral e gratuita, assistência e orientação jurídica às pessoas que não possuem condições financeiras de pagar as despesas de uma ação judicial ou extrajudicial. Além disto, a Defensoria promove a defesa dos direitos humanos, direitos individuais e coletivos e de grupos em situação vulnerável. A instituição não cobra por nenhum dos seus serviços.

Atualmente, além da capital, a DPE-AM alcança 58 municípios por meio de 12 polos e quatro novas sedes na Região Metropolitana de Manaus (Presidente Figueiredo, Careiro Castanho, Rio Preto da Eva e Iranduba) e cinco unidades descentralizadas (Apuí, Pauini, Benjamin Constant, Uarini e Barreirinha).

*Com informações da assessoria

Foto: Evandro Seixas-DPE/AM

