Obras na feira da Panair são intensificadas pela Prefeitura de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), intensifica, neste domingo (12), as obras de reforma na feira da Panair, localizada na avenida Beira do Rio, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Os trabalhos estão sendo realizados pelas equipes de obras, com troca de toda a platibanda da feira, equipamento que dará mais segurança ao telhado e modernidade à faixada do local. Na sequência, os trabalhos são intensificados na área do pescado, onde os boxes estão sendo demolidos para dar espaço a uma área nova, toda reformada e com revestimento adequado e seguro.

Wanderson Costa, secretário da Semacc, tem acompanhado de perto os serviços na feira, e explica que essa obra é bastante peculiar, pois estava há muitos anos sem manutenções e bastante deteriorada, principalmente, na estrutura dos pilares de sustentação, o que vinha causando grande preocupação a todos.

“A administração do prefeito David Almeida já entregou 10 feiras e mercados reformados para a população. A meta é ousada e estamos empenhados em cumpri-la. Aqui, na Panair, os serviços estão avançando. Vamos entregar o espaço mais salutar e seguro para todos, dentro das intervenções do projeto de reformas de feiras e mercados, que são realizados pela prefeitura. Trabalhamos aqui com uma fiscalização ferrenha, com muita dedicação e de olho na melhoria da estrutura da feira”, explicou Costa.

E complementou que os pilares de sustentação estavam praticamente condenados, sendo necessárias obras nessa área. “As equipes refizeram os equipamentos e agora estão reformados, dentro das técnicas, e seguro para todos, como determina o prefeito David Almeida”, concluiu.

Dona Dione Marques, permissionária da feira da Panair, disse que as obras de reforma são um grande sonho sendo realizado, pois há muitos anos todos esperavam por melhorias em uma das mais importantes feiras da capital.

“Trabalho aqui há mais de 10 anos. Sonhava com essa reforma. Vendo essas equipes aqui nesse quebra-quebra, me sinto feliz. Nossa feira vai ficar moderna e funcional, tenho certeza. Aqui, na parte dos peixeiros, já está ficando mais organizado, e é só o começo”, disse Dione.

Obras com estrutura reforçada

A Semacc concluiu a implantação da nova rede elétrica, iluminação, telhado. Durante as obras, engenheiros e arquitetos detectaram a necessidade de trabalhar, primeiramente, na estrutura da base da feira: das 72 estacas de reforço de fundação, 30 delas estavam totalmente comprometidas, sendo um risco iminente de desabamento.

A obra já foi executada, os pilares foram reforçados pelas equipes de trabalhadores e engenharia, e agora estão firmes e seguros. O serviço foi realizado com muita cautela, precisando de tempo e paciência de todos que trabalham na feira.

A feira da Panair possui aproximadamente 361 permissionários com empregos diretos e gera em média 1.444 empregos indiretos.

*Com informações da assessoria

