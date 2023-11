Obra na rodovia AM-453 avança em Manacapuru

Manacapuru (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), avançou com a obra de revitalização e ampliação da rodovia AM-453, a estrada da Bela Vista, situada no KM 56 da rodovia AM-070, na zona rural do município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus).

A rodovia tem 7,9 quilômetros de extensão e interliga as comunidades do Arapapá, São Raimundo e Bela Vista, além de seis vicinais, à rodovia AM-070, beneficiando aproximadamente 1.500 famílias direta e indiretamente.

Com investimentos de R$ 20,2 milhões e a geração de mais de 920 empregos diretos e indiretos, a obra contempla serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização em toda a extensão da rodovia.

Nesta etapa, as equipes atuam com quatro frentes de serviços distintas, executando terraplanagem, sub-base, drenagem profunda e a construção de uma ponte sobre o igarapé do Bueiro, no KM 5 da rodovia.

Demanda antiga dos moradores da região, o pedido de pavimentação da rodovia AM-453 foi atendido durante a inauguração da rodovia AM-070, em dezembro de 2020. Na oportunidade, o governador Wilson Lima foi informado das dificuldades enfrentadas pelas famílias do local e determinou a realização de todo o processo para viabilizar a realização da obra.

Quando concluída, a via irá promover a melhoria do tráfego de veículos e o escoamento da produção hortifrutigranjeira local e da produção de peixes oriundos da pesca e da criação em viveiro, além incentivar e de facilitar a distribuição de calcário e da produção de uma fábrica de tijolos existente nesta rodovia, levando geração de emprego, desenvolvimento econômico e social para a população.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, destacou a importância dessa obra para o desenvolvimento local.

“A região tem um alto potencial produtivo e a revitalização e ampliação da rodovia AM-453 vai incentivar o turismo local e contribuir com o escoamento da produção. Nosso trabalho segue a determinação do governador Wilson Lima de levar infraestrutura, desenvolvimento, geração de emprego e garantia do direito de ir e vir do cidadão”, destacou.

*Com informações da assessoria

