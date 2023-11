Fêmea orelhuda vence concurso de beleza entre morcegos

'Sobrenome' da coroada faz brincadeira com o dramaturgo Shakespeare

Você acha morcegos assustadores? Nem todos pensam assim. Eles também podem participar de concurso de beleza.

Foi o que aconteceu nos EUA.

Um morcego do estado do Oregon chamado William Shakesp-EAR venceu um concurso nacional de beleza para os mamíferos alados.

A fêmea de morcego-orelhudo-de-Townsend, espécie ameaçada de extinção, venceu na semana passada o concurso anual organizado Escritório Federal de Gerenciamento de Terras (BLM, na sigla em inglês), um órgão do Departamento do Interior, que supervisiona um em cada 10 acres de terra nos EUA, incluindo vastas áreas de estados ocidentais, informou a Oregon Public Broadcasting.

A premiada criatura no “Miss Bat”, natural de Butte Falls, no condado de Jackson, foi escolhida como vencedora pelos usuários das redes sociais, que votaram em fotos de diferentes espécies de morcegos tiradas em terras públicas de todo o país.

William Shakesp-EAR foi fotografada por Emma Busk, técnica de vida selvagem do BLM, no condado de Jackson, sede do Oregon Shakespeare Festival.

Os morcegos-orelhudos-de-Townsend são conhecidos por suas orelhas grandes, que medem cerca de metade do comprimento de seu corpo. O “sobrenome” Shakesp-EAR destaca o “ear” (orelha) no nome do dramaturgo inglês William Shakespeare.

O concurso, que começou em 24 de outubro e terminou, apropriadamente, no Halloween (31), acontece no mesmo período da Semana Internacional dos Morcegos, um esforço para aumentar a conscientização sobre a conservação das várias espécies.

No ano passado, na primeira edição do concurso, Barbara, uma morcego-do-cânion do condado de Lake (Oregon), levou o título.

*Com informações do Extra

