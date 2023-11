Programa Bolsa Universidade divulga resultado preliminar nesta terça (21)

Manaus (AM) – O Programa Bolsa Universidade (PBU) 2024 divulgará o resultado preliminar da primeira edição desta edição nesta terça-feira, (21), às 10h. Mais de 50 mil pessoas concorrem a cerca de 34 mil bolsas disponibilizadas pelo programa.

As oportunidades de acesso de pessoas de baixa renda ao ensino superior em instituições da rede particular são para 74 cursos de nível superior, sendo 38 de bacharelado, seis de licenciatura e 30 tecnológicos. As bolsas variam entre integral (100%), 75% e 50% do valor da mensalidade. Ao todo, 15 instituições estão participando.

A lista dos classificados estará disponível no Portal do Candidato, que poderá ser consultada por meio do link https://sgbu.manaus.am.gov.br/inscricao. A relação final dos candidatos contemplados será publicada no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 16 de janeiro de 2024.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Conheça os nove restaurantes brasileiros entre os melhores da América Latina

Bolsa Família é antecipado no Amazonas para famílias afetadas pela seca

Site oferece 44 mil bolsas de estudo para graduação no Amazonas