Conheça os nove restaurantes brasileiros entre os melhores da América Latina

A lista estendida do Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 foi revelada nesta semana e, entre as casas selecionadas, 9 restaurantes brasileiros se destacam entre o 51º e o 100º lugar.

Da lista divulgada, a casa brasileira mais bem colocada é o Charco, em São Paulo, que aparece no 56º lugar. Capitaneado pelo chef Tuca Mezzomo, o restaurante nos Jardins tem cozinha pautada no fogo, na brasa e na charcutaria artesanal.

Logo em seguida vem o Fame Osteria na 57ª posição. Também na capital paulista, o projeto de cozinha autoral e intimista é liderado pelo chef Marco Renzetti, que realiza um menu-degustação semanal que é um verdadeiro passeio por uma Itália moderna, atraindo comensais em seus poucos lugares.

No 63º vem o Mocotó, de Rodrigo Oliveira, pioneiro por colocar a comida nordestina sertaneja no prato e difundi-la em São Paulo. O Kotori, de Thiago Bañares, nome por trás do Tan Tan, figurinha carimbada entre os melhores bares do mundo, aparece em 64º lugar. Em seguida está o D.O.M, de Alex Atala, na 65ª posição.

Representando Salvador, o Origem, dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, ocupa o 76º lugar. No restaurante, releituras como a espuma de moqueca e o gel de umbu homenageiam a Bahia sem ser clichê. Na 95º posição, o Cipriani, liderado pelo chef italiano Nello Cassese, chef executivo do hotel e Diretor Culinário da Belmond na América do Sul, cumpre a missão de trazer a Itália mais perto do Brasil e recebe seus comensais dentro do icônico Copacabana Palace.

Ainda na Cidade Maravilhosa, o Ocyá, do Chef Gerônimo Athuel, apresenta cardápio com peixes maturados em uma localização singular — uma ilha acessível somente por barco. A casa ainda inaugurou recentemente uma nova unidade no Leblon, que segue a mesma proposta de maturação e receitas na brasa. Fechando a lista de brasileiros, no 97º lugar, o paulistano Kan Suke, comandado por Keisuke Egashira oferece uma das melhores culinárias japonesas do país em um balcão de pouquíssimos lugares.

Confira a seguir todos os restaurantes brasileiros e suas respectivas posições na lista estendida do Latin America’s 50 Best Restaurants de 2023

56º lugar: Charco (São Paulo)

57º: Fame Osteria (São Paulo)

63º: Mocotó (São Paulo)

64º: Kotori (São Paulo)

65º: D.O.M (São Paulo)

76º: Origem (Salvador)

95º: Cipriani (Rio de Janeiro)

96º: Ocyá (Rio de Janeiro)

97º: Kan Suke (São Paulo)

*Com informações da CNN

