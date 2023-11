VÍDEO: Mulher é encontrada morta dentro de carro abandonado no interior do AM

Novo Airão (AM) – O corpo de uma mulher, não identificado, foi encontrado com diversos disparos de arma de fogo, na manhã desta terça-feira (21), no banco de trás de um carro, modelo Ônix, no quilômetro 28, estrada de Novo Airão (a 115 quilômetros a noroeste de Manaus).

Segundo com informações, o corpo da mulher foi encontrado por motoristas que transitava pela área e estranharam o carro parado. Não há informações sobre a motivação do crime.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

Veja vídeos:

