Um americano de 63 anos foi surpreendido durante um exame de rotina quando médicos encontraram uma mosca viva dentro do seu intestino. O paciente, que não foi identificado, passava por uma colonoscopia periódica, e não apresentava nenhum sintoma. Ele tem refluxo, hipertensão e asma.

“É uma situação extremamente rara e misteriosa, uma mosca intacta vivendo em um cólon transverso, área na parte superior do intestino grosso”, aponta a equipe médica da divisão de gastroenterologia da Universidade de Medicina de Missouri em artigo publicado no periódico American Journal of Gastroenterology, em outubro.

Os médicos questionaram o homem sobre como ele teria ingerido a mosca, mas ele afirma não ter tido contato com o inseto nos dias anteriores ao exame.

Como parte da rotina que antecede a colonoscopia, ele precisou passar o dia sem comer alimentos sólidos e usar laxantes para limpar o trato intestinal. Ele afirma ter comido pizza e alface antes do jejum, mas não recorda de uma mosca atrapalhar sua refeição.

Mosca e diverticulose

Foto: Divulgação

Durante o exame, além do inseto, os médicos diagnosticaram o paciente com diverticulose colônica. O quadro é caracterizado pela presença de múltiplas bolsas em formato de balão na mucosa do intestino grosso que podem reter uma pequena quantidade de fezes e causar inflamação ou infecção.

No relato do caso, os responsáveis pelo paciente explicam que não foi possível identificar como a mosca chegou ao intestino nem quando e se o inseto será retirado do intestino do homem. Os médicos também não sabem explicar se a presença da mosca tem relação com o refluxo do paciente.

*Com informações do Metrópoles

